Bronce de Roi Freixedo en la Copa del Rey de tiro

Roi Freixedo continúa cosechando éxitos en las competiciones nacionales de tiro olímpico. El joven tirador ourensano, integrante del Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, que hace un par de semana conquistaba el título en la Copa Federación en Prado Salobre (La Rioja), añade ahora a su palmarés una medalla de bronce en la Copa del Rey.

Fue en Murcia, sede de la competición en las modalidades de pistola y carabina 10 metros, evento que reunió durante todo el fin de semana a 250 tiradores de todas las comunidades. El viernes se realizaron los disparos de entrenamiento, el sábado la primera fase ya de competición y el domingo la segunda y definitiva. No se trata de rondas acumulativas, ya que el ganador sale de la mejor puntuación de las dos tiradas.

Roi Freixedo marchaba en la tercera posición en la modalidad de pistola después de la primera fase con 553 puntos, mientras que al día siguiente mejoró todavía más sus prestaciones para finalizar con la misma puntuación, 562 puntos, que el medallista de plata, aunque finalmente se tuvo que conformar con la medalla de bronce debido a su menor número de dieces interiores. Así, la medalla de oro correspondió al madrileño Daniel San Frutos (567) y la plata se la quedó el asturiano Marcos Guerra (562).

En todo caso, sensacionales prestaciones para el tirador de O Irixo, que ha retomado su actividad lectiva en la Universidad y la deportiva en el CAR de Barcelona, mirando ya a las siguientes competiciones.

La de Freixedo no fue el único podio con acento gallego en esta Copa del Rey. Ana López Gallego, tiradora natural de Sarria con la que Roi Freixedo había logrado la medalla de plata en la categoría de parejas mixtas del Campeonato de España, se colgó al cuello la plata en la categoría de damas. Un nuevo doblete gallego.