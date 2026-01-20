El campo a través sacó pecho con un Escolar Gallego de nivel

Los infantiles del CD La Purísima, terceros en la general por equipos de este Gallego.

Más de seiscientos atletas dieron vida a una celebración deportiva de altos vuelos. Después de las fases comarcales y provinciales, fue el turno de la final autonómica de campo a través del Programa Xogade, que se disputó en el Campamento Xuvenil da Devesa del Concello de Ribadeo para las categorías alevín (2015-2016), infantil (2013-2014) y cadete (2011-2012). A esta fase final acudieron los dos primeros equipos clasificados en las citas provinciales, así como los diez atletas individuales clasificados entre los quince primeros.

Fueron muchas las entidades ourensanas que tomaron parte. Desde los clubes habituales como Ourense Atletismo, CD La Purísima, Adas Cupa o Benchoshey, hasta centros educativos como CEIP Prácticas Ourense, CEIP Vistahermosa, Miraflores, Chamoso Lamas o María Inmaculada, entre otros.

Podios

A nivel resultados, las alegrías llegaron en la clasificación por equipos, en la que el CD La Purísima consiguió subirse al podio con su equipo alevín femenino, que fue segundo, y con el infantil masculino, que finalizó en la tercera posición. Desde el club destacaron los resultados de Uxía Lama o Jorge Dacal.

Desde el Sanysec Ourense Atletismo, el octavo puesto de Maeloc Barreiro fue lo más destacable, al igual que la cuarta posición que obtuvo el infantil del Adas Cupa David García, a un paso del podio individual.