Carrera | III Edición de la Carrera Solidaria “Ruta 091”

CARRERA POPULAR

Fundación Bicos de Papel que se dedica a dar apoyo a las familias y niños y niñas que están en el área de oncología infantil del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo será a quien vayan destinados los beneficios de la tercera edición de la Carrera Solidaria Ruta 091 organizada por la Policía Nacional

La Región
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Publicado: 13 abr 2026 - 18:44 Actualizado: 13 abr 2026 - 18:45
10 may

Detalles del evento

Ourense
10 may
Desde las 10:00 horas
Presencial
Cartel III Edición Carrera Solidaria Ruta 091.
Carrera | III Edición de la Carrera Solidaria “Ruta 091” | La Región

El próximo 10 de mayo se celebra la tercera edición de la Carrera Solidaria Ruta 091. Este evento organizado por la Policía Nacional busca apoyar causas solidarias alrededor de toda España. La carrera de Ourense es una de las ocho carreras que desde la Policía Nacional se organizan por el país.

Este año los beneficios de las inscripciones irán destinados a la fundación Bicos de Papel dedicada dar apoyo socioeconómico y sociopedagógico de niños y niñas ingresados en el área de oncología infantil del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, procedentes entre otros lugares del área sanitaria de Ourense, así como a sus familias.

El coste de inscripción es de 12 euros para adultos y 10 euros para niños hasta 14 años. También existe la posibilidad de una aportación solidaria del dorsal 0. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de mayo y lo puedes hacer a través de https://inscripciones.runrunsports.com/.

El recorrido de esta edición es el siguiente:

  • Glorieta de la Policía Nacional
  • C/ Curros Enriquez
  • C/ Saenz Diez
  • Plaza Concepción Arenal
  • C/ Progreso
  • Avenida de Zamora
  • Giro C/Bonhome
  • C/Galicia
  • C/ Xosé Ramón Fernández Osea
  • C/ Lugo
  • C/ Villar
  • Plaza Herrería
  • C/ Cervantes
  • C/ Barreira
  • Playa Mayor
  • C/ Lamas Carvajal
  • C/ Paseo
  • Parque San Lázaro
  • Curros Enriquez
  • Glorieta Policía Nacional

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