Carrera | III Edición de la Carrera Solidaria “Ruta 091”

El próximo 10 de mayo se celebra la tercera edición de la Carrera Solidaria Ruta 091. Este evento organizado por la Policía Nacional busca apoyar causas solidarias alrededor de toda España. La carrera de Ourense es una de las ocho carreras que desde la Policía Nacional se organizan por el país.

Este año los beneficios de las inscripciones irán destinados a la fundación Bicos de Papel dedicada dar apoyo socioeconómico y sociopedagógico de niños y niñas ingresados en el área de oncología infantil del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, procedentes entre otros lugares del área sanitaria de Ourense, así como a sus familias.

El coste de inscripción es de 12 euros para adultos y 10 euros para niños hasta 14 años. También existe la posibilidad de una aportación solidaria del dorsal 0. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de mayo y lo puedes hacer a través de https://inscripciones.runrunsports.com/.

El recorrido de esta edición es el siguiente: