Cartelle apretó el paso con su Popular

Los atletas de la XXVII Popular de Cartelle, durante los primeros metros de la prueba, peleando por coger la mejor posición posible con mucho que recorrer todavía.

Cuando un evento deportivo cumple 27 ediciones es por algún motivo. La Carreira Popular de Cartelle regresó para presumir de esta forma. Pruebas para mayores y para pequeños, en una jornada de fiesta y deporte a partes iguales, que cumplió con las expectativas de los presentes.

En cuanto a lo deportivo, dentro de la competición absoluta (sobre un recorrido de nueve kilómetros), Miguel Alonso (Triatlón Mar de Vigo) se llevó el gato al agua entre los chicos, venciendo con una marca de 33:01. La segunda posición fue para Federico Losada (Castro Trail), que paró el crono en 33:38, mientras que José Cunha (Arcos de Valdevez) completó el podio con 33:45.

Dentro del cuadro femenino, Ana Isabel Soutullo (Ourense Atletismo) impuso su ley con un registro de 42:20. Estuvo escoltada en el cuadro de honor por Marta Solla (Corredores do Miño) y su 43:31, que fue segunda, y por Yolanda Souto (Independiente), tercera con 44:25.

Fueron los nombres más destacados de una Popular que suma y sigue. Y, por eso, ya piensa en lo que está por venir en el futuro.