Cavernícola Race en Barbadás, si la vida te pone barreras, supéralas

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La Cavernícola Race de Barbadás ofreció espectáculo por tierra, agua y aire en una jornada que reunió a 500 deportistas

Unos neumáticos dan la bienvenida a los deportistas al comenzar la serie en esta Cavernícola Race que nunca falla en Barbadás.
Unos neumáticos dan la bienvenida a los deportistas al comenzar la serie en esta Cavernícola Race que nunca falla en Barbadás. | José Paz

Los atletas más completos aceptaron el reto de la Cavernícola Race de Barbadás, una carrera de obstáculos, con ocho kilómetros de recorrido, que reunió a medio millar de valientes, tanto en la categoría élite como en las diferentes tandas populares. Barro, agua, escalada o neumáticos formaron parte del menú de barreras a superar en una cita consolidada dentro del calendario nacional de esta modalidad.

A nivel clasificatorio, en la categoría élite, la victoria entre los chicos fue para Marcos Rodríguez (Skull Pro Team), que marcó un tiempo de 57:35. Romel Agreda (Independiente) finalizó en la segunda plaza a 20 segundos del vencedor y Añaterve Oval (CD Yecan) finalizó tercero. En el cuadro femenino, triunfo para Alba Elvira Palacios (Brave Bulls), con 1:34:47. Además hubo una tanda para principiantes y ocho más de carácter popular.

La acción no acabó aquí. Este domingo, turno para los pequeños en la Carvernícola Kids para niños y niñas de más de cuatro años.

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