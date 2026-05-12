Cavernícola Race en Barbadás, si la vida te pone barreras, supéralas

Unos neumáticos dan la bienvenida a los deportistas al comenzar la serie en esta Cavernícola Race que nunca falla en Barbadás.

Los atletas más completos aceptaron el reto de la Cavernícola Race de Barbadás, una carrera de obstáculos, con ocho kilómetros de recorrido, que reunió a medio millar de valientes, tanto en la categoría élite como en las diferentes tandas populares. Barro, agua, escalada o neumáticos formaron parte del menú de barreras a superar en una cita consolidada dentro del calendario nacional de esta modalidad.

A nivel clasificatorio, en la categoría élite, la victoria entre los chicos fue para Marcos Rodríguez (Skull Pro Team), que marcó un tiempo de 57:35. Romel Agreda (Independiente) finalizó en la segunda plaza a 20 segundos del vencedor y Añaterve Oval (CD Yecan) finalizó tercero. En el cuadro femenino, triunfo para Alba Elvira Palacios (Brave Bulls), con 1:34:47. Además hubo una tanda para principiantes y ocho más de carácter popular.

La acción no acabó aquí. Este domingo, turno para los pequeños en la Carvernícola Kids para niños y niñas de más de cuatro años.