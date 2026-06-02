Celanova puso el punto y final a la Copa Diputación de Gimnasia

Una de las gimnastas, durante su ejercicio de rítmica en la fase final de la Copa Diputación.

El polideportivo municipal de Celanova disfrutó con la tercera y última fase de la competición que reúne a las escuelas de la provincia

La Copa Diputación de gimnasia, competición que reúne a las escuelas y clubes de la provincia en todas sus modalidades, vivió su tercera y última fase en el polideportivo municipal de Celanova.

El de trampolín reunió a 114 deportistas del Club Burgas, Escolas Deportivas de Barbadás, Escola Pavillón y Ximnasia Pavillón. El Burgas conquistó 34 medallas, con 15 oros, 12 platas y 7 bronces. En tumbling fueron 9 oros, 7 platas y 4 bronces y en minitramp 6 oros, 5 platas y 3 bronces. En categoría infantil, los pupilos de Isaura Hermida coparon el podio en chicas y en chicos.

El Pavillón, por su parte, acumuló 19 medallas, con 5 oros, 5 platas y 9 bronces. A lo más alto del podio se subieron Antón Fernández en minitramp alevín, Alesandra Victoria Salgado en minitramp cadete femenino, Alexandre González en minitramp juvenil, Daniel Rodríguez en minitramp absoluto y Xan del Prete en tumbling alevín. Por conjuntos, en sénior, plata para el Ximnasia Pavillón; oro en la fase y plata en la general para el conjunto cadete; triplete en Celanova en categoría infantil, con título final; triunfo en la fase para el alevín y plata en la general; bronce del Escola prebenjamín; y título ganando todas las fases para el Escola Pavillón en iniciación.

Gimnasia rítmica

La rítmica acaparó gran parte del protagonismo en esta jornada de finales en Celanova, con medio millar de deportistas de 64 conjuntos y 44 gimnastas individuales de nueve escuelas y clubes provinciales. Los clubes Pavillón, por ejemplo, acudieron con 18 conjuntos y 19 individuales, acumulando 13 medallas: 5 oros, 4 platas y 4 bronces.

En la competición individual, los clubes Pavillón lograron el título con Pura Diéguez en categoría sénior; en categoría cadete coparon los tres primeros puestos de la fase y en la final oro de Sara Suárez y bronce para Uxía Martínez; en infantil Irene González ganó la fase, siendo plata en la general y bronce para Carmen Carballo; en categoría alevín Aroa Cantanhede conquistó el título de Copa; y en la categoría benjamín Chiara Massa fue tercera en la fase y en la general.

Para el Club Marusia, la presente fue la mejor temporada en este nivel. “En todas las fases nuestras niñas estuvieron en los primeros puestos y salvo un conjunto, todos se clasificaron en puestos de podio. Nos gustaría destacar el gran trabajo de las niñas de Lalín y Carballiño, que bajo la dirección de Antia Abal han experimentado una gran mejoría y hacen un gran esfuerzo al tener que desplazarse”, señalan desde el club. En conjuntos, oros del conjunto benjamín y del Alevín A, plata para el Infantil B, bronce del Alevín B y sexta plaza del Infantil A. En la competición individual, oros para la benjamín Sofía Ardila y la infantil Vera Rodríguez y platas de la benjamín Claudia Pereira, la cadete Naroa Datorre y la sénior Ainhoa Codeso.

Acrobática

En acro, el Burgas fue el único participante, firmando 9 oros, 7 platas y 6 bronces.