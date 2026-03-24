Celebrando el San Patricio en As Lagoas con +Deporte La Región

Grupo de participantes en la nueva edición de la Actividad +Deporte La Región con el fútbol gaélico como protagonista, que se desarrolló en el Campus de As Lagoas.

El fútbol gaélico se ha convertido en uno de los deportes fijos en el programa de promoción de +Deporte La Región. Así, la pasada semana tocaba celebrar el San Patricio, patrón de Irlanda, país donde el fútbol gaélico goza de mayor popularidad. Y lo hizo como es habitual desde hace casi una década cada 17 de marzo (en esta ocasión un día después), sobre el campo de juego con una jornada de promoción de la mano del Club Ourense Gaels, la entidad ourensana que participa en las competiciones federadas.

El sintético del Campos de As Lagoas acogió una actividad en la que participaron 27 personas. El Ourense Gaels tenía preparado un completo programa que incluía un pequeño entrenamiento previo así como un torneo de partidillos con equipos de cinco contra cinco.

Además de una jornada amena y dinámica, los asistentes recibieron una camiseta de regalo de +Deporte La Región por su participación en esta nueva jornada.

UN DEPORTE AL ALZA

Los grandes resultados competitivos que los clubes y las selecciones gallegas están logrando suponen el mejor escaparate para que el fútbol gaélico esté gozando una gran popularidad. Uno de los últimos logros es el subcampeonato obtenido por la selección gallega femenina en el XVIII Torneo Internacional de La Haya. Todavía más recientemente se disputó en Santiago la cuarta Celtic Cup.