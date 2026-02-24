Las chicas del Club Ourense Volei Playa también disfrutaron su debut en Liga Nacional

Las componentes de los equipos sénior del Club Ourense Volei Praia y del AD Playas de LLanes, en las instalaciones de Oira.

El curso 2025-2026 está siendo muy especial para el Club Ourense Volei Praia. La entidad capitalina afrontaba la temporada de su estreno en la Liga Nacional de Clubes en categoría absoluta. La avanzadilla fueron los chicos, que debutaron hace unas semanas en la arena de Oira y el domingo fue el equipo femenino el que disfrutó de su puesta de largo en la segunda División.

Las ourensanas, con un equipo joven y en construcción, rindieron a un nivel sensacional y estuvieron a un paso de lograr la victoria ante el asturiano AD Playas de Llanes.

El inicio fue brillante, logrando la victoria en los dos primeros encuentros. Reaccionaron después las astures, que igualaron la serie al ganar el tercer y el cuarto encuentro, pero las locales, que no se amedrentaron, vencieron el quinto duelo. Finalmente, en los enfrentamientos decisivos, el equipo rozó la victoria, cayendo finalmente por detalles y errores propios de la juventud.

Así, derrota final por 3-4, sumando un punto que sabe a poco por cómo se desarrolló la jornada, pero que puede resultar clave en el devenir de la temporada.

Más allá del marcador, en el club aseguran que “el balance es muy positivo. El equipo mostró nivel de juego, personalidad y capacidad para competir ante rivales experimentados. La sensación es clara, el proyecto crece y el margen de mejora es enorme. El Club Ourense Volei Praia vuelve a demostrar que su presente es sólido y su futuro, prometedor”.