Espectáculo sobre la arena de Oira con el voley playa

Los partidos se sucedieron en la instalación ourensana, tanto de los más pequeños como de los sub-21.

Un inicio como mandan los cánones. Ourense inauguró el calendario gallego de voley playa 2026 con los Autonómicos sub-21 e infantil. La actividad regresó este fin de semana a Oira con el inicio de las 12 pruebas previstas para la primera mitad del año en la ciudad, que vuelve a consolidarse como epicentro del voley playa gallego.

Las competiciones contaron con una elevada participación y mostraron un claro protagonismo del Ourense Vólei Praia, con presencia destacada en los podios de las cuatro categorías. En sub-21 masculino, el club ourensano copó el podio: el triunfo fue para la pareja formada por Vidal y Torrado (COVP), seguidos por Iglesias y Gómez del Valle (COVP) en segunda posición. El tercer puesto fue para los jovencísimos Vilarchao y Estévez (COVP, que este verano se hicieron con el bronce nacional de su categoría) que consiguieron dejar fuera de las posiciones de medalla a los ya experimentados Gómez y Guantes (Vólei Praia Vigo) que finalizaron en cuarta posición.

En sub-21 femenino, la victoria correspondió a Bouzas y Vidal (CVP Lóstrego). La segunda plaza fue para Vilarchao y Pacios (COVP), con Tejada y González (COVP) en tercera posición y Touriño e Insua (COVP) cerrando las contendientes de las semifinales.

En infantil masculino, se mantuvo el dominio de las parejas ourensanas, que volvieron a ocupar las primeras posiciones y confirmaron el gran nivel de la cantera local. Finalmente, tras una intensa e igualada final, González/Hernández vencían a González/Prada.

En infantil femenino se reeditó la final ourensana de la anterior cita de esta categoría, en un encuentro nuevamente muy igualado y de muy buen nivel. En esta ocasión, el triunfo se decantó para la pareja formada por Yefremenko e Iglesias, mientras que Díaz y Santos finalizaron como subcampeonas. El podio lo completaron las jugadoras del Vólei Praia Vigo, Martínez y Álvarez.