El Club Athlos comienza a buen nivel en la Liga Nacional

Las y los integrantes del Club Athlos, conjunto que inició la Liga Nacional 2026 en tierras coruñesas, en una nueva participación en la Primera Oro.

La Liga Nacional de Clubes 2026 comenzó para el Club Athlos. El equipo mixto sénior ourensano arrancó una nueva participación en la Primera Oro, la segunda categoría del bádminton nacional. Fue con la disputa de la primera manga, una doble jornada en la que ejerció como anfitrión el Club del Mar de San Amaro.

El debut fue muy productivo, puesto que el conjunto ourensano firmó dos victorias y sufrió una derrota por la mínima que le permiten sumar seis puntos y situarse cuarto, solo superado por el CDB Huelva, el Ibiza Bádminton Club y el Club Bádminton Arjonilla, los únicos que lograron el pleno de triunfos en esta primera fecha de la competición nacional.

El Athlos disputó dos encuentros el sábado. El primero fue ante el Club Bádminton Oviedo, al que superó por un ajustado 4-3. Después midió fuerzas con el Benalmádena, ante el que cayó por 3-4 en un duelo en el que cuatro de los partidos se decidieron en el quinto set. Y para cerrar la manga, cómoda victoria por 6-1 frente al Universidad de Valladolid.

Los encuentros se disputan a siete partidos. Tres son de dobles: mixto, masculino y femenino. Y después, cuatro individuales, dos masculinos y otros dos femeninos.

El Club Athlos, que es uno de los clásicos estas últimas temporadas en la Primera Oro, tratará de mirar hacia los puestos nobles de una competición en la que ya sabe lo que es estar en el podio. Después de esta primera manga, el equipo ourensano es el mejor de los gallegos. Esta temporada hay otros tres conjuntos autonómicos en la categoría. Se trata del C.E.R. Vigo, el CB As Neves y el Club del Mar de San Amaro.

Los datos Liga Nacional Primera Oro 1º. CDB Huelva…… 9 puntos 2º. Ibiza Bádminton Club… 9 3º. Arjonilla…………………….. 9 4º. Club Athlos………………… 6 5º. Paracuellos………………… 6 6º. Benalmádena…………….. 3 7º. C.E.R. Vigo…………………… 3 8º. CB Oviedo B………………… 3 9º. Granollers…………………… 3 10º. Club Mar San Amaro.… 3 11º. CB As Neves………………... 0 12º. Universidad Valladolid.. 0 Primera Manga Athlos 4-3 CB Oviedo Athlos 3-4 Benalmádena Athlos 6-1 Univ. Valladolid