El Club Athlos finaliza quinto de la Liga Nacional

La Liga Nacional de clubes de bádminton cerró el curso en la Primera División Oro, en la que el Club Athlos selló su participación logrando la permanencia con las victorias de la manga en Vigo. El CB Athlos superó primero por 5-2 al CB Ibiza y después, por idéntico resultado, al CB Paracuellos.

Después de una liga muy dura y con altibajos, marcada por el alto nivel de la categoría, Xoel Álvarez y Sara Ezquerro se mantuvieron entre los diez mejores jugadores de la liga al lograr 15 victorias.

La presencia nacional del Athlos se completó con una destacada presencia en el Campeonato de España absoluto y parabádminton en Cartagena (Murcia), donde “cayeron” nueve medallas: dos oros, cuatro platas y tres bronces.

En el Nacional absoluto, Ana Nóvoa conquistó el bronce en el cuadro individual femenino.

En el Nacional de parabádminton, al que acudieron Laura Gómez, Marco Villamarín, Carlo Vázquez, Manuel Rosendo y Daniel García, ocho medallas. Oros para Manuel García Rosendo en dobles masculino SU5 así como Daniel García y Carlos Vázquez en dobles masculino SL4. Platas de Marco Villamarín en dobles SL4, Daniel García en individual SL4, Manuel Rosendo en individual SU5 y Laura Gómez y Manuel Rosendo en dobles mixtos. Y bronces de Laura Gómez en individual SL3 y Carlos Vázquez en individual SL4.