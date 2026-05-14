El Club Athlos domina los podios en la décima jornada de dobles de la Copa Diputación de bádminton

Participantes en la décima jornada de la Copa Diputación, última de la fase previa en la modalidad de dobles.

La edición número 42 de la Copa Diputación de bádminton disfrutó de la décima jornada del curso. Fue en el IES As Lagoas, con la última jornada previa de la competición en la modalidad de dobles.

En la categoría dobles mixtos benjamín-alevín el top 3 lo lideró la pareja formada por Mónica Fernández y Martín Babarro (Athlos), con sus compañeros Sabela López y Leo Álvarez segundos y Elaia Baltar con Zi Xuan (Miraflores) terceros.

En dobles femenino infantil-cadete, triplete para el Athlos con Leah Freire y Daniela Fernández primeras, Zoe Do Park y Teyri Fernández segundas y Jimena Rodríguez e Inés Mojón terceras.

En dobles masculino infantil-cadete hubo dos divisiones. En Primera, primer puesto para Hugo Blanco y Ye Yao (Athlos-Miraflores), segundo de Héctor Salgado y Adrián Otero (Athlos) y tercera plaza de Ibai Baltar y Miguel Fernández (Miraflores). Y en Segunda, dominio del Athlos con triunfo para Álex González y Yago Álvarez, segundo puesto de Mauro Pereira y Gerard Guasch y terceros Iago García y Alejandro González.

En la última categoría de base, la de “peques”, también hizo pleno en el podio el Club Athlos. Primera posición de Leo Álvarez y Alén Álvarez, segundo puesto para Daniel Fernández y Martín Babarro y tercera plaza de Sabela López y Martina Rodríguez.

La categoría de dobles mixtos “maiores” tuvo como primeros clasificados a Leah Freire Toledo y Ye Yao (Athlos-Miraflores), segundos finalizaron Jimena Rodríguez y Adrián Otero (Athlos) y terceros clasificados Zoe Do Park y Héctor Salgado (Club Athlos).