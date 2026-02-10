El Club Natación Pabellón pisó el podio en dos citas autonómicas

Mucha y buena fue la natación que se concentró el pasado fin de semana en la piscina ourensana Rosario Dueñas. Dos competiciones en una, ambas de carácter autonómico, formaron el menú. Por un lado, el Campeonato Gallego júnior de invierno y, por el otro, la Copa sénior.

En el primero de ellos, que puso en liza a deportistas de entre 16 y 19 años, el trabajo individual se tradujo en premios colectivos dentro de la clasificación final. Y allí el Pabellón Ourense se dejó notar. El equilibrio entre el quinto puesto de las chicas y el cuarto de los chicos le sirvió al club anfitrión para terminar tercero en la tabla global, al sumar 474,50 puntos. Portamiñá y Sporting Casino de La Coruña fueron oro y plata respectivamente. Entre los nombres propios de los ourensanos, hay que destacar las actuaciones de Alejandro Nacher, Gonzalo Seguín, Irene Requejo, Marco González, Daniel Fernández, María Álvarez o Zaida Guerra.

Mientras, en la Copa sénior lo que se premió fue el éxito individual, repartiendo medallas a las mejores actuaciones masculinas y femeninas. Ahí también pisó el podio el Pabellón. Lo hizo gracias a Raúl Civeira, que totalizó 712 puntos que le sirvieron para terminar tercero y colgarse un bronce. Por delante, el ganador Sergi Navarro (Natación Ferrol) y Javier Balsa (Natación Coruña). Además, destacaron por su buen hacer nombres como el de Eva Feijóo, Alexia Camba, Enrique Carballo o Yago Quiroga.

Buen resultado para un Pabellón que sigue en forma y que buscará repetir el éxito en las próximas competiciones que marque el calendario dentro de todas las franjas de edad.