El CN Pabellón logra un triplete de alegrías en casa durante el Campeonato Gallego de natación

A la piscina con decisión y convencimiento en una de las pruebas de relevos.

Los ourensanos fueron segundos en categoría masculina, terceros en la femenina y segundos en la general global en el Campeonato Gallego infantil que se celebró en Ourense

Casi perfecta. Así fue la actuación del Club Natación Pabellón Ourense en el Campeonato Gallego infantil que se celebró en la piscina Rosario Dueñas. Una cita con el futuro del deporte en la comunidad, que dejó un alto nivel y una notable actuación de los representantes locales. El esfuerzo individual dejó huella en una clasificación colectiva donde los pabellonistas siempre estuvieron en la parte alta.

En el cuadro masculino, la victoria fue para el CN Vigo Rías Baixas, que sumó 439 puntos, siendo el Pabellón segundo con 337 y el Galaico de Pontevedra tercero con 252. En la competición femenina, victoria inapelable del Natación Ferrol gracias a sus 441,50 puntos, superando al Portamiñá, que acabó segundo con 361, siendo tercero el Pabellón tras sumar 273,50 puntos.

Y juntando ambas clasificaciones se obtuvo la global. Ahí la victoria fue para el Natación Ferrol, con 641,50 puntos, con el cuadro ourensano asegurando la segunda plaza tras totalizar 610,50 puntos, quedando el Portamiñá en el tercer escalón con 576 puntos.

En el apartado individual, dentro del cuadro ourensano, destacaron nombres como los de Guillermo Álvarez, Pablo Méndez, el relevo femenino 4x100 de Elba Feijóo, Carolina Cadavid, Nina Villar y Laura Cobelas o el relevo masculino 4x100 estilos formado por Guillermo Álvarez, Pablo Conde, Pablo Méndez y Antonio Quintas.

Ellas y ellos respondieron a la exigencia del torneo con buena nota.