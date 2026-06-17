Éxitos máster en Santiago del Pabellón, el Escualos y el Club Natación Valdeorras

La compostelana piscina de Santa Isabel acogió el Campeonato Gallego Máster de Verano de natación, competición en la que las y los nadadores del Pabellón, el Escualos y el Club Natación Valdeorras conquistaron más de un centenar de medallas.

El Club Natación Pabellón acudió con 34 deportistas, alcanzando un sobresaliente botín de 59 medallas (31 de oro, 23 de plata y 5 de bronce), además de conseguir cinco récords gallegos. En la clasificación por clubes, el Pabellón terminó cuarto en la conjunta gracias a sus 986 puntos, solo superado por el líder Ciudad de Santiago (1.805 puntos), el Club Natación Ponteareas (1.784) y el Club Natación Rías Baixas (1.114). En la tabla masculina, el Pabellón fue cuarto, mientras que en la femenina terminó sexto.

El Club Natación Escualos también se movió entre los más destacados de la natación gallega máster. Las más de 40 medallas que conquistó en la piscina santiaguesa con menos de una veintena de nadadores le situaron en la sexta posición en la clasificación conjunta con un acumulado de 645 puntos, después de firmar también un sexto puesto con el equipo masculino y una undécima posición con el femenino.

La presencia de clubes ourensanos se completó con el Club Natación Valdeorras, que firmó una decimocuarta posición en la general conjunta con 372 puntos entre 32 participantes, al ser decimonoveno con el equipo masculino y duodécimo con el femenino. Francisco Rodríguez Basanta fue cuádruple medallista en la categoría +65, con los oros en 400 estilos y 200 espalda y las platas en 400 estilos y 200 metros libres.

Mara Vidal Bello compitió en la categoría +45, alcanzando una medalla de cada metal: oro en los 400 estilos, plata en los 200 estilos y bronce en los 200 metros mariposa. María Rosa Barcala, en la categoría +50, logró el oro en los 200 estilos y en 50 mariposa, además de un bronce en los 50 metros braza. Amparo Rodríguez, en +35, sumó otras tres medallas con el oro en 200 mariposa, la plata en 200 estilos y el bronce en 400 estilos. Yolanda Vázquez González, en +50, logró el oro en 200 espalda y platas en 400 y 200 libres. Por último, Borja Tomé, en la categoría +30, obtuvo el bronce en 50 mariposa.