El color azul del Atila predominó en el Nacional de lucha

Parte de la nutrida representación de la selección gallega que acudió a Langreo para competir en los Nacionales en las categorías sub-15, sub-17 y sub-23.

La localidad asturiana de Langreo acogió el Campeonato de España de lucha en las categorías sub-15, sub-17 y sub-23, competición en la que predominó el color azul de una selección gallega que logró unos resultados sobresalientes. El ourensano Club Atila también puso su granito de arena al conquistar dos medallas, ayudando a que Galicia finalizara segunda por autonomías sub-23.

En el Palacio de los Deportes Juan Carlos Beiro también brilló el ourensano Club Atila, que acudió con tres de sus luchadores, además del técnico Jacobo Nóvoa y regresó con un oro y un bronce.

Título nacional para Candela Castro en 65 kilos libre femenina sub-23, grupo de edad en la que llegó el otro podio ourensano, el bronce de Rafael Borrajo en 72 kilos grecorromana. Álex Beis, por su parte, finalizó séptimo en 74 kilos libre olímpica. Por clubes, el Atilla fue noveno en libre femenina y decimoquinto en grecorromana.

En la categoría sub-17 participó Alexandre Grediaga, que ocupó la octava posición en 65 kilos grecorromana.

Galicia

La selección gallega, con 80 luchadores, acumuló seis oros, cuatro platas y cinco bronces. Firmó un segundo puesto por autonomías en libre femenina sub-23. Además, terminó cuarta en libre femenina y séptima en grecorromana. En la categoría sub-15 finalizó cuarta tanto en libre olímpica masculina como en femenina y quinta en lucha grecorromana