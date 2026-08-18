Los más completos tuvieron premio en el Club Hípico Coles

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La hípica no deja de ser protagonista en la provincia. La cita más reciente tuvo lugar el domingo en el Club Hípico Coles, con la organización de un Concurso Completo de Equitación Territorial, con una treintena de binomios.
En cuanto a los resultados, en la categoría CCET-40, el primer puesto correspondió a Julia Pérez Blanco, con Louro I (35,6), seguida de Sara Fernández Fernández y Sulma (36,3). En la categoría Open-40 lideró Bianca Vispo Rodríguez con Boliche (123,5).
En CCET-60 triunfó Sofía Paula Salgado montando a Terra (34,8), con Aitana Molares López segunda junto a Malheiro (35,3) y Pablo Iglesias Bastos tercero con Sinda (37,0). En la categoría Open-60 el primer puesto fue para Liselotte Goorts Fernández montando a Jota (36,2), segunda plaza de Marta Baltasar Jarque con Lucky (37,4) y tercer puesto de Breogán Artai Goorts Fernández con Jota (38,8).
En la categoría CCET-80 ganó Daniel Vázquez Aldemunde a lomos de Furst Krack MSZ (35,2), con Jaime Costas Álvarez segundo junto a Valentín (38,8) y tercer puesto de Claudia Perolio Vila con Chester (39,9). En CCET-85 lideró Emma Conde Romero con Ruço (36,4), y segunda Cristina Viana López con Camballa (43,9).
En CCET-90 fue primero David Alonso Estévez con Master Party (43,5), segunda Martina Fernández Colmenero con Master (45,0) y tercero Adrián Viana López con Jabato (78,3).
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