Conoce los destinatarios de los Stages La Región 2026

Integrantes del Club Carmelitas Vedruna, en una de las primeras ediciones de los Stage La Región Pretemporada Manzaneda.

La Región ha retomado sus Stage Pretemporada en Manzaneda. La iniciativa que puso en marcha el diario ourensano hace más de una década con el objetivo de ofrecer a los clubes, equipos y deportistas provinciales (suscriptores del periódico) la posibilidad de disfrutar de forma totalmente gratuita una pretemporada de tres días de duración en unas instalaciones y un entorno privilegiados, regresa con todas sus fuerzas. Lo hizo con el apoyo total del deporte ourensano, ya que las solicitudes triplicaron el número máximo de plazas disponibles.

Una vez analizadas las solicitudes, los Stage La Región Pretemporada 2026 ya tienen destinatarios.

Fútbol: Ourense CF, Pabellón Ourense CF, CD Barco y Monterrei CF

Baloncesto: COB Femenino

Fútbol sala: Ourense Ontime

Escalada: Club Asesou

Ciclismo: Club Ciclista Maceda,

Gimnasia: Club Marusia

Natación: Club Escualos

Piragüismo: Club Piragüismo Ourense

El fútbol lideró las solicitudes de estos Stages La Región Manzaneda 2026 y han sido agraciadas cuatro entidades. Se trata del Ourense CF, cuyo primer equipo sénior disfrutó la pasada temporada de la Primera Federación y que este curso deberá afrontar un nuevo proyecto, pero en Segunda RFEF. También hará las maletas para poner rumbo a Manzaneda el Pabellón CF, uno de los clubes referencia en la provincia y en la comunidad en el trabajo con la cantera. También estará el CD Barco, cuyo primer conjunto repite en Tercera RFEF. El otro de los equipos de fútbol con stage es el Monterrei CF, flamante finalista de la Copa Diputación.

El basket provincial contará con un equipo invitado en los Stage La Región. Se trata del COB Femenino, que saldó la temporada de su debut oficial con un sobresaliente ascenso a las categorías nacionales con una gran plantilla y Millán Brea dirigiendo desde el banquillo.

El Ourense Ontime, que fue el último curso uno de los grandes animadores de la Primera División de fútbol sala femenino, también se irá de pretemporada con La Región.

El ciclismo utiliza el entrenamiento en altura como parte de su preparación. Las y los bikers del Club Ciclista Maceda aprovecharán al máximo esta oportunidad en la montaña ourensana para preparar a conciencia un curso, el 2026-2027 en el que tienen depositadas muchas esperanzas de éxito.

Como también lo harán las gimnastas del Club Marusia, los palistas del Piragüismo Ourense así como los nadadores del Club Escualos. Además, en su hábitat natural estará el Club Asesou, referente de la escalada autonómica y con logros nacionales.