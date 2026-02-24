La Copa Diputación de bádminton volvió a las pistas

Los integrantes del Club Athlos que participaron en la quinta jornada de la Copa Diputación disputada en As Lagoas.

Una vez finalizadas las fiestas del Entroido, el polideportivo del IES As Lagoas fue testigo de la quinta jornada de la Copa Diputación, tanto en categoría base como absoluta. El gran triunfador de la jornada fue el Club Athlos, que se llevó la victoria en la mayor parte de las categorías.

En cuanto a los diferentes ganadores, en benjamín-alevín, los vencedores fueron Daniel Fernández (Primera División) y Joel Bermúdez (Segunda División), ambos del Athlos. En infantil se impusieron Leah Freire (Primera División) y Iago García (Segunda División), del Athlos. En cadete-júnior ganaron Héctor Salgado (Primera División), Yago Sánchez (Segunda División), Miguel Fernández (Tercera División) y Paula María Ojea (Cuarta División). Todos del Athlos, menos Fernández, del CD Miraflores.

Los mayores

En la modalidad absoluta, Sara Galicia y Samuel Varela, del Athlos, vencieron en dobles mixtos; Sara Ezquerro y Laura Fernández, del Athlos, hicieron lo propio en dobles femenino; Juan Carlos Fernández y Juan Carlos Nóvoa, del Mestre Vide, se impusieron en dobles masculino sénior.

Finalmente, Samuel Varela y Christian Blanco, del Athlos, vencieron en dobles masculino absoluto.