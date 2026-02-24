Galería | La Copa Diputación de Bádminton llena de emoción el fin de semana
Galería | La Copa Diputación de Bádminton llena de emoción el fin de semana | Miguel Ángel

Galería | La Copa Diputación de Bádminton llena de emoción el fin de semana

QUINTA JORNADA

El bádminton continúa tachando jornadas en su calendario de Copa Diputación. Con la celebrada este pasado fin de semana ya son cinco las citas donde las categorías absoluta y sénior pelean por el título

El IES As Lagoas fue escenario de la quinta jornada de la Copa Diputación de bádminton en las categorías sénior y absolutas. Decenas de participantes se dieron cita en esta jornada con el objetivo de continuar sumando puntos y pelear el título.

Grandes partidos se vivieron el pasado fin de semana, demostrando que el bádminton es uno de los deportes con más seguimiento en Ourense

