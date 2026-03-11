La Copa Diputación de judo arrancó en el Pazo

Cantidad y calidad, tanto en los tatamis como en la grada, durante la primera jornada de la Copa Diputación de judo en la intensa mañana del sábado en el Pazo dos Deportes.

La central del Pazo Paco Paz acogió la primera jornada de la Copa Diputación de judo. Una competición en la que se dieron cita más de 200 judokas de la provincia, tanto de la ciudad como las Escuelas de Cambeo, Inmaculada y Baños de Molgas.

La Copa, patrocinada por el servicio de Deportes de la Diputación y organizada por la Delegación Ourensana de Judo, es el principal vivero de nuevos judokas.

En cuanto a los ganadores, en chupetín -18 kilogramos se impuso Aleix Nóvoa; en chupetín -27, Manuel Escolante; en prebenjamín -21, Adrián Campelo; en prebenjamín -24, Mateo Foo; en prebenjamiín -27, Carlos Otero; en prebenjamín -30, Leticia Cabral; en prebenjamín -34, Gala Molina; en -38, Gustav Caetano; en prebenjamín -42, Sergio Janeiro; y en prebenjamín -46 kilos, Julia Fernández.

Mientras, en categoría benjamín los vencedores fueron: Erea Fernández -21 kilogramos, Iván Sabín -24, Enzo Nóvoa -27, Martín Fernández -30, Diego Nóvoa -34, Olivia Fernández -38, Alicia Caneiro -42, Pablo Méndez -46, Francisco Montero -50 y Manuel Oliveira 60 kilos.

En categoría alevín, ganaron Lúa Berrocal -27 kilogramos, Elia Sabín -34, Manuel José Puga -38, Álvaro Seoane -42, Lucas Calvo -46, Miguel Ferreño -50, Alba Salgado -60 y Martín Gómez +60 kilogramos.

En la categoría infantil vencieron Adriano Verdeal en -38 kilogramos, Mara López -42, Carla Seoane -46, Nico González -50, Izan Varela -60, Antía López -65 y César Fernández -70. En cadetes, Dafne Gómez -50, Lucía Caneiro y Yanis Golea -55, Daniel Ferreiro -65, Elena Domínguez -70 y Martín Filgueira -75. En categoría absoluta -55 kilos se impusieron en esta jornada inicial Henar Pérez y Zein Ergueibi.