Cuatro podios del Burgas en la Copa Galicia

La gimnasia acrobática tuvo una cita destacada en la comunidad con una nueva edición de la XVIII Copa Galicia Internacional Trofeo Internacional Cidade de Vigo, un evento que cada año sigue creciendo y consolidándose como una referencia dentro del calendario nacional e internacional. Durante tres días, el Complexo Deportivo de Travesas se llenó de energía, técnica y espectáculo, con la presencia de 340 gimnastas de clubes de Portugal y varias comunidades españolas, compartiendo tapiz en una competición que fue todo un espectáculo con el Flic Flac como club anfitrión.

No faltó el ourensano Ximnasia Burgas, que no perdió la ocasión de dar lustre al deporte provincial al conseguir un botín de cuatro medallas. Destacó el oro firmado por el trío júnior base integrado por Jimena Gómez y Miguel Valverde, en una categoría con cantidad y calidad, con 12 grupos en competición. Además, lograron el primer puesto tanto en el ejercicio dinámico como en equilibrio.

Hasta lo más alto del podio de esta Copa Galicia Internacional también se subió la pareja sénior base con Lucía Gómez y Anxo de la Iglesia.

Los otros dos puestos de honor para el Burgas finalizaron con sendas medallas de plata. Una de ellas fue para el trío sénior base que estuvo formado por Claudia Pombar, Iria do Nascimento y Yolanda García, en otra de las categorías más fuertes. La otra plata, que sirvió para firmar un doblete ourensano, llegó en la categoría de pareja sénior, con Celia Torres y Marco Salvo.

Importante comienzo de temporada para el Burgas, que “además de los podios se consiguieron unas notas extraordinarias para todos los equipos participantes, consolidándose como uno de los más importantes a nivel autonómico, nacional e internacional”.