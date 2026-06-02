Fin de curso en el voleibol y el balonmano

Los participantes en la jornada final de la Copa Diputación de voleibol que se disputó el sábado por la mañana en las instalaciones de Expourense.

Expourense acogió la jornada de finales de la Copa Diputación en una jornada festiva en el marco del Salón Sportur Galicia

Hay deportes en los que la temporada ha llegado a su fin. Es el caso del voleibol y el balonmano, que el sábado disfrutaron de su colofón con las fases finales de Copa Diputación, fiesta que tuvo lugar en Expourense.

El “Pequevoley” llenó de actividad el Salón Sportur con las categorías alevín y benjamín, con equipos del Club Voleibol Ourense, Club Voleibol Verín y Club Voleibol San Martiño - Dompavolei y su sección de O Barco.

El evento se convirtió en un perfecto escaparate del talento de la base del voleibol provincial en una jornada marcada por la participación, la convivencia y el espíritu deportivo.

El equipo mixto del Voleyourense fue el dominador, al lograr diez victorias. Segundo puesto, con 8 victorias, fue para el Divina Pastora O Barco alevín femenino. Tercero se clasificó el Voleibol Verín alevín femenino con 7 victorias, las mismas que el segundo equipo verinense, que finalizó cuarto. El top-5 lo completó el segundo equipo del Divina Pastora con 6 victorias. Después se situaron el CVO alevín femenino 2 (5 triunfos), el Barco AF3 A (5), el Barco AF1 (4), el Barco AF2 (4), el Dompa AF1 A (4), el Verín AF3 (3), el Dompa AF2 A (4), el CVO AF1 (1) y también un triunfo consiguió el Barco, el único benjamín.

Balonmano

El balonmano disfrutó durante todo el día de la fiesta de la Copa Diputación. Por la mañana, turno para las categorías más jóvenes, las de “minibalonmano” y por la tarde turno para las finales desde la categoría infantil hasta la sénior.

Por la mañana, fiesta para los más jóvenes, con competición, por supuesto, pero en una jornada de convivencia con los equipos de los clubes provinciales.

En la jornada vespertina el gran triunfador fue el Balonmán Miño, que logró cuatro títulos. En infantil masculino ganó la semifinal al Milenio (28-17) y la final al Ribeiro (19-26). En infantil femenina ganó la final al Carballiño por 29-19. Y en cadetes, otro doblete para el Balonmán Miño, en chicos por 30-25 al Milenio y en chicas por 24-18 al Carballiño. En la categoría sénior masculino, el Ribeiro superó al Balonmán Miño por 18-25.