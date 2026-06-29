Daniel Rodríguez y Cora Saburido brillan en el Trail Oira-San Tomé del circuito Correndo por Ourense

Un último esfuerzo antes de las vacaciones de verano. Así afrontaron los atletas el Trail Oira-San Tomé, cuarta prueba del circuito de carreras populares Correndo por Ourense. Una cita diferente, que deja de lado el asfalto, y que supone la pausa del evento hasta el próximo mes de septiembre. Mayores y pequeños demostraron su nivel en una mañana dominical ideal para la práctica del atletismo.

En la carrera absoluta, sobre un recorrido de 7,2 kilómetros, Daniel Rodríguez (ADC A Boutureira) impuso su ley para conseguir la victoria con un tiempo de 29:40. La segunda posición la obtuvo Javier Iglesias (Independiente) con 30:13, mientras Marcos Rodríguez (Atletismo Arenteiro) cerró los puestos de honor con un registro de 30:19.

Superioridad

Dentro del cuadro femenino, el triunfo fue para Cora Saburido (RunManiak), que dominó con mano de hierro para cruzar la línea de meta en 36:12. Al segundo peldaño del podio se subió Iria Fernández (Adas Cupa), con un tiempo de 37:19, mientras que la joven Usúe Bernárdez demostró su progresión con la tercera plaza gracias a su 37:40.

Las categorías de base también reclamaron su protagonismo en carreras con distancias adaptadas que fueron seguidas por numeroso público.

Ahora, el circuito Correndo por Ourense echa el freno durante unos meses, pero lo mejor está todavía por llegar. Restan tres pruebas y el triunfo en la clasificación general está muy abierto. Regresará el 6 de septiembre con la prueba de Mariñamansa, continuará el 27 del mismo mes con la carrera de A Ponte, y el fin de fiesta tendrá lugar en el barrio de A Carballeira el 18 de octubre. Mucho por decidir en un circuito que cada año que pasa demuestra que está en un gran estado de forma.