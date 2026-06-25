El trampolín es ourensano

La representación del Ximnasia Pavillón en la cita autonómica disputada en Pontevedra.

La gimnasia de trampolín sigue hablando con acento ourensano. El Pabellón Municipal de Pontevedra acogió un Campeonato Gallego en el que el Ximnasia Pavillón y el Ximnasia Burgas acumularon alrededor de dos centenares de medallas, tanto individuales como por equipos.

En élite destacaron con doblete de títulos

El Pavillón obtuvo recompensa a su gran trabajo en las categorías base, escolar y élite al conquistar 79 medallas individuales (32 oros, 28 platas y 19 bronces), a las que añadir 12 podios por equipos y siete en sincronismo. Así, el Pavillón regresó con 98 podios. En élite destacaron con doblete de títulos (trampolín y doble mini) el alevín Aleix Galán, el infantil Fabio González, la prejúnior Daniela Rodríguez, el presénior Pedro Castaño y el sénior Lucas Domuro.

En nivel base, doblaron medalla la alevín Julia Formoso (plata en doble mini y bronce en trampolín), los infantiles Marco Echevarría (oro y oro) e Izan Calviño (plata y plata), así como la juvenil Noa Rodríguez (bronce y plata). Por equipos, plata en trampolín y bronce en doble mini.

Y en sincronismo, doblete pabellonista en edad infantil con el oro de María González e Iria Monteagudo y la plata de Aleix Galán y Lois Rodríguez. Triple en júnior con el oro de Daniela Rodríguez y Uxía Blanco, la plata de Alma Quintana y Mara Lázaro y el bronce de Mario Monteagudo e Iván Pacios. También triplete en sénior con el oro para Claudia Blanco y Marta Rodríguez, la plata de Hugo Rodríguez y Noa Puente-Dodd y el bronce de Mateo Rodríguez y Pedro Castaño.

Por equipos, en nivel absoluto, oros en doble minitramp, tanto masculino como femenino, así como en doble mini sub-15 femenino.

El Ximnasia Burgas, que a las más de 70 medallas individuales le añadió nueve títulos autonómicos por equipos

Ximnasia Burgas

Éxito también para el Ximnasia Burgas, que a las más de 70 medallas individuales le añadió nueve títulos autonómicos por equipos. En nivel base, el Burgas logró el oro por equipos en los tres aparatos: trampolín, doble minitramp y tumbling. En individual consiguió 12 oros, 6 platas y 5 bronces.

Parte del grupo de gimnastas de nivel escolar del Burgas.

En nivel escolar, títulos por equipos para el Ximnasia Burgas en trampolín femenino, trampolín masculino, doble minitramp femenino, doble minitramp masculino, tumbling femenino y tumbling masculino. Además, logró el tercer puesto en minitramp masculino. En nivel élite, doblete en trampolín femenino con oro de Melania Rodríguez y bronce de una Paula Touza con otro bronce en doble minitramp. Además, bronce júnior en trampolín de Uxía Rodríguez.