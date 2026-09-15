El Descenso Internacional del Sil no decepciona nunca

Palistas y público en una comunión perfecta que mantiene el Descenso Internacional como una cita de categoría.

El Descenso Internacional del Sil de O Barco es de esas citas que no falla. Alcanzó su edición número 58 con 160 embarcaciones y 209 deportistas de 30 equipos en liza.

Y no hay nada como ser profeta en tu tierra. Fueron los locales los que se impusieron en la competición por equipos con 825 puntos gracias a sus tres medallas de oro y una de bronce. Segundo se situó el Fluvial de Lugo con 702 puntos, y tercero fue el Cidade de Lugo con 655 puntos. El Piragüismo Ourense finalizó undécimo con 374 puntos gracias a un oro, una plata y dos bronces y el Fluvial Avión-Castrelo decimosexto con 259 puntos con un oro y un bronce.

El valdeorrés Jesús Rodríguez León siguió engrosando su palmarés y ganó junto a Miguel Fernández en el K2 sénior. Además, su compañero José Antonio Girón ganó en el K1 veterano y Carlota Díaz en júnior K1.

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Desde el Fluvial Avión-Castrelo de Miño, Mónica Piñeiro triunfó en el K1 veterana, mientras que Pedro Andrés y Pedro Javier Piñeiro lograron el bronce en máster K2.

Y por parte del Piragüismo Ourense, Tristán Paz llevó a lo más alto del podio al club en la categoría K1 júnior. Su compañera Inés Arias fue segunda en juvenil K1, a la que hay que sumar los bronces del cadete Martín Feijóo y el veterano José Luis Fernández.

Podio también ourensano, con el Ría de Betanzos, para la valdeorresa Kissy Torres, que junto a Emma Vía logró el oro en K2 veterana.