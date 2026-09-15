El Descenso Popular llenó el Sil de palistas

Varias de las embarcaciones en los instantes iniciales de la prueba no competitiva, en Sobradelo, que fue antesala del Descenso Internacional.

El piragüismo es uno de los deportes con más tradición en Valdeorras. El mejor ejemplo es que su Descenso Internacional, una de las pruebas emblemáticas del calendario autonómico, alcanzó el pasado sábado la edición 58. Uno de los eventos paralelos es el Descenso Popular, que organizado por +Deporte La Región y el Concello de O Barco reunió a 300 palistas como antesala de la prueba competitiva por el Sil.

Los disfraces nunca faltan en esta cita. | Iván Malvido

Fiesta deportiva desde una hora y media antes de la cita “profesional”. El Descenso Popular disfrutó de un “ambientazo”. En embarcaciones de recreo, kayaks o lanchas, las y los asistentes navegaron desde Sobradelo hasta el Cachón das Casas Baratas. Allí hubo fiesta con un DJ hasta que comenzaron a pasar las embarcaciones del Descenso Internacional. Al final, algunos de los asistentes con embarcciones propias, completaron el recorrido oficial hasta el Malecón de O Barco.

Todos los asistentes recibieron una pañoleta de regalo, cortesía de la organización, aunque hubo un buen número de premios, ya queno faltaron los jamones, lacones y demás. Se reconocieron al mejor disfraz de pareja, mejor disfraz individual y mejor disfraz colectivo, al mejor equipo, lanchas, equipo más animado, familia más numerosa, a los clubes con mayor número de participantes y al club con mayor número de palistas infantiles.

El Descenso Popular del Sil +Deporte La Región Concello de O Barco de Valdeorras demostró su tirón con más de 300 inscritos. | Iván Malvido

“El Descenso Popular es una actividad que ha crecido muchísimo estos últimos años. La gente se lo pasó genial y al no ser competitiva se convierte en una fiesta por el recorrido del Descenso Internacional”, afirmó Lalo Gómez, de +Deprte La Región.