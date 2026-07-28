El hipódromo de Antela acogió una espectacular prueba autonómica organizada por el Club Deportivo Ecuestre de Ourense
Un año más, el hipódromo de Antela (Sandiás) fue testigo de la Copa Gallega de doma clásica, un evento organizado por el Club Deportivo Ecuestre de Ourense. La competición se alargó durante tres intensas jornadas y reunió a 39 jinetes y amazonas, 36 caballos, 40 binomios y cuatro jueces. Todos ellos para completar las 11 pruebas de las que constaba la competición.
En cuanto a los resultados, de los 15 podios, los binomios ourensanos consiguieron siete medallas. En clásica, Aitor Manso se llevó el oro con Seni Torero IV; en rider 3, triplete local con el oro de Julia Vázquez (Donald DC), la plata de Ángela Medina (Shakira) y el bronce de Emma Conde (Brujo Car).
Además, en rider 1, Noel Blanco (Flamenco) logró la medalla de plata; y en AP, oro para Izan Martínez (Merengue) y plata para Xiana Quintana (O Cairo).
Resto de ganadores
En cuanto al resto de vencedores de la Copa Gallega, en rider 1, victoria de Nerea Brandon, con Margot Illuminati 48; mientras que en rider 2 se impuso Lia Barreiro, con Duque.
Todo ello se desarrolló en tres días en lo que el tiempo acompañó y los binomios pudieron demostrar todas sus habilidades ante los jueces y ante el público presente.
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez
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La doma clásica hizo parada en Sandiás
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Alan Pérez