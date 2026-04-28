Dominando las corrientes más rebeldes en O Barco

Movimiento en el agua del río Sil para los diferentes competidores y tranquilidad en la orilla entre los que veían el espectáculo sobre tierra firme.

La flor y nata del piragüismo nacional más “salvaje” atracó en O Barco con motivo de la Copa de España de aguas bravas. El río Sil, en el tramo comprendido entre Éntoma y O Cachón, sirvió como escenario para un espectáculo que se prolongó durante dos jornadas y que dejó resultados muy positivos para los competidores del anfitrión Fluvial O Barco.

El primer día, en la modalidad sprint, Fernando García se impuso en K-1 veteranos, Carlota Díaz fue tercera en K-1 júnior y segunda en C-2 sénior junto a Marta Paradelo. Entre los sénior, Saúl Rodríguez fue segundo en K-1 y repitió plata en C-2 junto a Jesús Rodríguez León. En K-1 también compitieron Guillermo Fidalgo de León, tercero; Marcos González Díaz, cuarto; y Hugo Rodríguez Vega, décimo cuarto, siendo esta la categoría con mayor representación del club.

El segundo día tocaron las modalidades clásica y patrullas. En C-2 sénior, Jesús Rodríguez León y Saúl Rodríguez se colgaron la plata, mientras que en K-1 veterano, José Antonio Girón logró el oro y Joaquín Martínez el bronce. Y en K-1 sénior, el triunfo fue para Guillermo Fidalgo de León, seguido por su compañero Jesús Rodríguez León. Y en patrullas, el equipo sénior formado por Rodríguez León, Fidalgo de León y Marcos González acabó segundo, con las chicas sénior Carlota Díaz, Marta Paradelo y Paula Paradelo colgándose el bronce.

Resultados más que positivos para la representación local del Fluvial O Barco en un fin de semana de cantidad y calidad en el río Sil, un entorno más que preparado para las competiciones de máximo nivel.