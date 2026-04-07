Dominando las corrientes más rebeldes del Miño en la Copa de España de Aguas Bravas

El piragüismo no cogió vacaciones en Semana Santa. Todo lo contrario. La segunda Copa de España de aguas bravas atracó en Ourense para dejar dos días de intensa competición en el río Miño, en la zona de Oira. Un cartel con buena parte de los mejores especialistas de la modalidad, entre los que no faltaron los competidores locales. Y, para que la fiesta fuese completa, cuajaron una notable actuación dejando seis puestos de podio.

Los triunfos llegaron a cargo de Pedro Andrés (Fluvial Avión-Castrelo de Miño), que se impuso en veterano K1, y por parte de Guillermo Fidalgo (Fluvial O Barco), ganador en el K1 sénior. En esta prueba, su compañero Jesús Rodríguez León logró la segunda posición. Plata que se colgó también para valdeorras Jose Antonio Girón en el grupo de veteranos K1.

La dupla del Fluvial O Barco formada por Rodríguez León y Saúl Rodríguez navegó hasta la segunda posición dentro del grupo C2 sénior, mientras que su joven compañero Alejandro Pérez se hizo con la tercera posición en la competición cadete K1.

A las puertas de pisar el podio de honor se quedaron José Luis Bermejo (Piragüismo Ourense) y Lena González (Avión-Castrelo de Miño), que finalizaron en la cuarta plaza en veterano K1 y juvenil femenino K1 respectivamente.

Un balance positivo para los palistas provinciales, que consiguieron ser profetas en su tierra para cerrar con éxito esta Copa de España de aguas bravas disputada en aguas ourensanas.