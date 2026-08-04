La elite del mini descenso se reúne para ascender a lo más alto

El Manzaneda Bike Park volvió a vivir una jornada deportiva y festiva. El protagonismo fue para la Mini DH 2026, la espectacular prueba de descenso sobre dos ruedas sobre la pista conocida como la Carqueixa, de un kilómetro y con un desvinel de 200 metros de bajada. En esta ocasión, los jóvenes fueron los protagonistas, con categorías desde infantiles hasta principiantes en una cita que estuvo organizada por el Club Ciclista Bici Verde y la Estación de Montaña Manzaneda

Ellos y ellas pelearon a toda velocidad (y con seguridad) por los puestos de honor, dejando una nómina de ganadores que estuvo compuesta por: David Pena (Náutico Narón) y Antía Romar (Gacela CC) en alevines; Gabriel Álvarez (Pulpeiros) y Sofía Coego (Endurillas) entre los infantiles; Érik Alonso (Avanza O Porriño) y Ugha Fariñas (Bembibre BTT) en el cuadro de principiantes; Aitor Castro (O Rosal) y Vera Dieste (Armenteiras) en la categoría promesa y Fernando Suances (Pulpeiros) entre la competición de los benjamines.

La jornada bajó el telón con la ceremonia de entrega de trofeos a los más destacados de cada franja de edad, dejando claro nuevamente que el idilio entre Manzaneda y la BTT está más fuerte que nunca y continuará presente en el calendario.