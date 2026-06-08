Un empate insuficiente para el Barrocás

El Barrocás se quedó sin billete para la final por el ascenso a la División de Honor B del hockey hierba nacional después de empatar a dos goles ante el Xaloc valenciano en el partido decisivo. El golaverage dejó sin premio al conjunto de Roberto Oliveira, que realizó una gran fase y una temporada ilusionante mirando al futuro, con una plantilla muy rejuvenecida.

Hasta el domingo, tanto los ourensanos como los valencianos habían ganado los dos partidos de este play off semifinal, pero el golaverage favorecía a los levantinos, con un +15 (16-1) por el +12 (12-0) con el que se quedó el Barrocás. Así, los de Oliveira necesitaban ganar para conseguir la única plaza para la final que estaba en liza.

La “final” del domingo se preveía igualada y así fue. El Xaloc se adelantó en la recta final del primer cuarto, con el tanto de penalti córner convertido por Francesc Florentino en el 11:15.

También de penalti córner, en el 25:54, igualó el conjunto local, gol obra de Javier Grande para el 1-1 con el que acabó el segundo cuarto.

No hubo goles en el tercer cuarto. En el definitivo, volvió a coger ventaja el Xaloc con un nuevo tanto de Francesc Florentino. Faltaba que Xurxo marcara y no faltó a su cita con el gol al convertir el 2-2 en el 58. Quedaba un minuto y medio por delante, pero el Barrocás no tendría premio.

“Ha sido una pena, sobre todo porque el sábado merecimos muchísimos más goles y hoy -por ayer- ganar. Aun así, hicimos una gran semifinal y cumplimos el objetivo, crecer como equipo para el futuro”, aseguró Roberto Oliveira.