Empieza el Nacional sub-16 de hockey hierba

La selección gallega sub-16 masculina que dirige el ourensano Roberto Oliveira y las jugadoras y el seleccionador del combinado gallego sub-16 femenino que afronta el Nacional

Las selecciones gallegas sub-16 de hockey hierba se encuentran en Valencia para disputar la fase final del Campeonato de España de combinados autonómicos. Los gallegos cuentan con gran protagonismo provincial, ya que la base de las plantillas es ourensana.

La convocatoria de la selección femenina cuenta con siete jugadoras del Albor (Sabela Fernández, Sara Fernández, Alba García, Rory Castro, Diana Alonso, Ariana Pampín y Manuela Muñoz); tres del Irmán Villar Ourense (Emma Cid, Alba Viana y Nira de Jesús) y dos del Ourensticks (Xiana Dorrío y Henar González). El combinado se completa con Aroha Suárez (Hércules); Marta González y Zaina Filgueira (Atlántico); y Paula Sánchez (Athletic Coruña).

El equipo masculino de Roberto Oliveira (Barrocás) cuenta con Lucas Cachaldora, Xabi Fernández, Nazan Fernández, Mario Gómez, Ángel Orbán y Esteban Martínez (Albor); Lois Castro, Saúl da Silva, Thiago Míguez, Ían Rodríguez, Xián Veloso, Álvaro Santos y Simón Cid (Barrocás); Sergio Cougil, Iván Iglesias, André Pérez y Xabier González (Ourensticks).