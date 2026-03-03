Albor y Escola, los mejores de Galicia en los Campeonatos Gallegos de hockey

El club ourensano y el coruñés se proclamaron campeones en el Campeonato Gallego alevín mixto y femenino, respectivamente

Ourense y A Coruña acogieron los Campeonatos Gallegos de hockey sala alevín de categoría mixta y femenina organizados por la Federación Gallega de Hockey. En el polideportivo de Oira tuvo lugar el torneo de categoría mixta, donde el anfitrión Albor se proclamó campeón tras imponerse en la final al Escola por cuatro goles a cero. La tercera posición fue para el AD Cristo Rey, que goleó 11-0 al Atlántico HC en el partido por el tercer y cuarto puesto. La quinta plaza recayó en el Verín HC.

Categoría femenina

Mientras, en el Polideportivo Municipal de Ventorrillo se disputó el campeonato de categoría femenina. La victoria fue para el anfitrión Escola, que se impuso al Ourensesticks y al Barrocás.

El segundo puesto fue para el Ourensticks, mientras que completó el podio el Barrocás. Todo ello en un fin de semana muy especial para el hockey sala de base.