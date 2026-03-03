El Albor se llevó el triunfo en el Campeonato Gallego de categoría alevín mixta.
El Albor se llevó el triunfo en el Campeonato Gallego de categoría alevín mixta. | La Región

Albor y Escola, los mejores de Galicia en los Campeonatos Gallegos de hockey

CATEGORÍA MIXTA Y FEMENINA

El club ourensano y el coruñés se proclamaron campeones en el Campeonato Gallego alevín mixto y femenino, respectivamente

Ourense y A Coruña acogieron los Campeonatos Gallegos de hockey sala alevín de categoría mixta y femenina organizados por la Federación Gallega de Hockey. En el polideportivo de Oira tuvo lugar el torneo de categoría mixta, donde el anfitrión Albor se proclamó campeón tras imponerse en la final al Escola por cuatro goles a cero. La tercera posición fue para el AD Cristo Rey, que goleó 11-0 al Atlántico HC en el partido por el tercer y cuarto puesto. La quinta plaza recayó en el Verín HC.

Categoría femenina

Mientras, en el Polideportivo Municipal de Ventorrillo se disputó el campeonato de categoría femenina. La victoria fue para el anfitrión Escola, que se impuso al Ourensesticks y al Barrocás.

El segundo puesto fue para el Ourensticks, mientras que completó el podio el Barrocás. Todo ello en un fin de semana muy especial para el hockey sala de base.

Albor y Escola, los mejores de Galicia en los Campeonatos Gallegos de hockey
1/7 El Ourensticks, subcampeón en alevín femenino. | La Región
Albor y Escola, los mejores de Galicia en los Campeonatos Gallegos de hockey
2/7 El Escola coruñés se proclamó campeón en la categoría alevín femenina. | La Región
Albor y Escola, los mejores de Galicia en los Campeonatos Gallegos de hockey
3/7 El Barrocás alevín, tercer clasificado en la categoría femenina. | La Región
Albor y Escola, los mejores de Galicia en los Campeonatos Gallegos de hockey
4/7 El Escola alevín mixto terminó la competición en la segunda posición. | La Región
Albor y Escola, los mejores de Galicia en los Campeonatos Gallegos de hockey
5/7 Formación del Atlántico HC, cuarto clasificado en alevín mixto. | La Región
Albor y Escola, los mejores de Galicia en los Campeonatos Gallegos de hockey
6/7 El Verín HC, quinto en la categoría alevín mixta. | La Región
Albor y Escola, los mejores de Galicia en los Campeonatos Gallegos de hockey
7/7 El AD Cristo Rey alevín mixto, tercer clasificado. | La Región

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats