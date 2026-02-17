Entroido y canastas en Salesianos con el torneo 3X3

Uno de los encuentros que se disputaron en Salesianos.

Un año más, la Asociación Xuvenil Amencer organizó en el pabellón cubierto de Salesianos el Torneo 3x3 Entroido 2026, una competición en la que el lunes se dieron cita diez equipos de entre tres y cinco jugadores cada uno, lo cuales fueron repartidos en tres grupos de tres equipos y otra de cuatro.

El torneo duró casi tres horas y tuvo un gran ambiente deportivo y festivo en una nueva actividad de promoción deportiva que organiza Amencer.

En cuanto al funcionamiento de la competición, los dos mejores clasificados de cada grupo y los dos mejores terceros disputaron unos interesantes cuartos de final que dieron lugar a las semifinales, las cuales reunieron a un buen número de aficionados al basket en las instalaciones de Salesianos.

Final del torneo

La gran final del Torneo 3x3 Entroido 2026 deparó el enfrentamiento entre Masía y Titanes, siendo los ganadores estos últimos por 7-15 en un encuentro disputado.

El siguiente torneo de 3x3 impulsado por Amencer está pensado para las vacaciones escolares de Semana Santa, el lunes día 30 de marzo.