Galería | El Campeonato Gallego Sub-21 de Voley Playa se disfrutó en Oira
El complejo deportivo de Oira sirvió de escenario para la celebración del Campeonato Gallego Infantil y Sub-21 de Voley Playa. Con esta cita se da el pistoletazo de salida a la temporada de voleibol playa en Galicia que constará de 12 pruebas.
La primera jornada tuvo una gran acogida y donde los locales del Voley Playa Ourense fueron protagonistas.
