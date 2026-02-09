Galería | El Campeonato Gallego Sub-21 de Voley Playa se disfrutó en Oira

Intenso duelo en la red por el balón entre las deportistas.

El Campeonato Gallego infantil y sub-21 permitió ver partidos intensos en la pelea por los títulos y los puestos de podio

El complejo deportivo de Oira sirvió de escenario para la celebración del Campeonato Gallego Infantil y Sub-21 de Voley Playa. Con esta cita se da el pistoletazo de salida a la temporada de voleibol playa en Galicia que constará de 12 pruebas.

La primera jornada tuvo una gran acogida y donde los locales del Voley Playa Ourense fueron protagonistas.