Intenso duelo en la red por el balón entre las deportistas. | Miguel Ángel

Galería | El Campeonato Gallego Sub-21 de Voley Playa se disfrutó en Oira

DEPORTE EN OURENSE

El Campeonato Gallego infantil y sub-21 permitió ver partidos intensos en la pelea por los títulos y los puestos de podio

El complejo deportivo de Oira sirvió de escenario para la celebración del Campeonato Gallego Infantil y Sub-21 de Voley Playa. Con esta cita se da el pistoletazo de salida a la temporada de voleibol playa en Galicia que constará de 12 pruebas.

La primera jornada tuvo una gran acogida y donde los locales del Voley Playa Ourense fueron protagonistas.

Galería | El Campeonato Gallego Sub-21 de Voley Playa se disfrutó en Oira
1/10 Alex, Justin, Adrian, Alexander, Matias, Manuel y Elio; integrantes del Volei Playa Ourense, abrigados, esperan su turno para disputar sus partidos. | Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego Sub-21 de Voley Playa se disfrutó en Oira
2/10 Fernando y David del Costa Norte posan alegre ante la cámara. | Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego Sub-21 de Voley Playa se disfrutó en Oira
3/10 Gael y Pedro, listos para competir. | Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego Sub-21 de Voley Playa se disfrutó en Oira
4/10 Estela y Lara, del Volei Playa Ourense, sonrientes durante el campeonato. | Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego Sub-21 de Voley Playa se disfrutó en Oira
5/10 Ejecuta el saque el jugador. | Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego Sub-21 de Voley Playa se disfrutó en Oira
6/10 El jugador remata con potencia desde el costado izquierdo. | Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego Sub-21 de Voley Playa se disfrutó en Oira
7/10 Podio sub-21 femenino. | Cedida
Galería | El Campeonato Gallego Sub-21 de Voley Playa se disfrutó en Oira
8/10 Podio sub-21 masculino. | Cedida
Galería | El Campeonato Gallego Sub-21 de Voley Playa se disfrutó en Oira
9/10 Podio infantil femenino. | Cedida
Galería | El Campeonato Gallego Sub-21 de Voley Playa se disfrutó en Oira
10/10 Podio infantil masculino. | Cedida

