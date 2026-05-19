Un estreno lleno de premios y sonrisas en 1er Open Unity Blading

Foto de familia con los participantes y organizadores del Open Unity Blading que se organizó en el skatepark de O Couto durante el pasado sábado.

El primer Open Unity Blading de roller freestyle llenó de actividad y convivencia el skatepark de un festivo barrio de O Couto

El pantinaje freestyle sigue creciendo en Ourense. Un nuevo evento se unió al calendario, el I Open Unity Blading que se celebró en el skatepark de O Couto. Allí estuvieron Unity Blading, que organizaron, Meigas Rodas y Roller Ourense.

Y fueron ello los que coparon los podios en las diferentes categorías. Dentro del cuadro sub-10 mixto, victoria para Adrián Pais (Unity), segunda fue Sara López (Roller Ourense) y tercera Paula Fernández (Meigas Rodas). María Rodríguez (Roller Ourense) se impuso en sub-15 femenino, escoltada por Aitana Santamaría (Meigas Rodas) y Elena Romínguez (Roller Ourense), con Ares Martínez (Rock & Rolling) y Xian González (Unity) en el podio masculino.

Entre las sub-19, Samara Fernández (Unity) ganó por delante de su compañera Ainara González, con Luca Lococo y Jaime Montero, también del Unity, liderando a los chicos. En los sénior, victoria para César Fernández (Unity), por delante de Alejandro Oviedo (Roller Ourense) y de Arly Edroso (Independiente), con Daniel Fernández (Rock & Rolling) primero, Manuel Pais (Unity) segundo y Alejandro Novoa (Rock & Rolling) tercero en máster. Además, hubo premios para César Fernández (mejor truco), Alejandro Novoa (mejor caída) y Luca Lococo (mejor juego).