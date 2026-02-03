Examinando la evolución dentro y fuera del agua de la natación artística

No fue la competición más habitual, con la acción exclusivamente en la piscina, pero no por ello deja de ser relevante para el avance y la progresión de las deportistas. El pabellón de Os Remedios acogió la celebración del tercer control de niveles de natación artística, una jornada en la que participaron clubes procedentes desde toda Galicia, convirtiendo a Ourense en un punto de encuentro para esta disciplina deportiva.

El Club Sincro Ourense contó con una destacada participación de 14 nadadoras, pertenecientes a las categorías pre alevín, alevín e infantil, que afrontaron estas duras pruebas con mucha ganas e ilusión. Los controles de niveles son pruebas oficiales que tienen como objetivo evaluar el desarrollo técnico de las deportistas y establecer criterios de progresión en la natación artística. Su superación es imprescindible para poder acceder a las diferentes competiciones nacionales.

Estas pruebas incluyen diferentes pruebas de natación, habilidades en seco, habilidades en agua y figuras, en función de la categoría de las nadadoras. Este tipo de controles suponen una herramienta clave para garantizar una formación progresiva, segura y de calidad de las deportistas, además de representar una experiencia muy enriquecedora tanto a nivel deportivo como personal.

Desde el Club Sincronizada Ourense finalizaron muy satisfechos con lo visto y con el trabajo y esfuerzo de su delegación. Ahora solo resta conocer los resultados una vez sean evaluados. Después, a seguir con la temporada y las diferentes competiciones que el calendario ponga por delante.