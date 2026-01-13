La experiencia conquistó Expourense en la Copa Galicia de Clubes Máster de Atletismo

CITA AUTONÓMICA

La Copa Galicia de clubes máster reunió a los mejores especialistas y dejó un tercer puesto para el CD La Purísima femenino

Ceremonia de entrega de premios de la categoría femenina, con la escuadra del CD La Purísima (derecha) en el tercer cajón del podio.
Ceremonia de entrega de premios de la categoría femenina, con la escuadra del CD La Purísima (derecha) en el tercer cajón del podio. | FGA

Trabajo individual para conseguir el mayor beneficio colectivo posible. Fue lo que se pudo ver en la Copa Galicia de clubes de categoría máster que se celebró en la pista corta de Expourense durante una intensa jornada deportiva. Una competición que reunió a las entidades de referencia en la comunidad autónoma y en la que no faltó el color (y éxito) ourensano, con subida al podio de honor incluida.

En la competición femenina, el CD La Purísima se hizo con la tercera posición, por detrás del Samertolameu y el Atletismo Sada, a una distancia mínima de la plata, que se escapó por los pelos. En ese cuadro de honor, el Adas Cupa de O Barco finalizó cuarto aunque lejos de sus “vecinos”. Y entre los chicos, los anfitriones fueron el CD La Purísima, que terminó séptimo en la general, y el Ourense Atletismo, que ocupó la octava posición.

Clasificación

Femenina

1º. Samertolameu 47 puntos

2º. Atletismo Sada 43 puntos

3º. CD La Purísima 42 puntos

4º. Adas Cupa 27 puntos

Masculina

1º. Atletismo Sada 87 puntos

2º. Gimnástica Pontevedra 70 puntos

3º. Samertolameu 68 puntos

7º. CD La Purísima 39 puntos

8º. Ourense Atletismo 38 puntos

