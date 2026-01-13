La experiencia conquistó Expourense en la Copa Galicia de Clubes Máster de Atletismo

Trabajo individual para conseguir el mayor beneficio colectivo posible. Fue lo que se pudo ver en la Copa Galicia de clubes de categoría máster que se celebró en la pista corta de Expourense durante una intensa jornada deportiva. Una competición que reunió a las entidades de referencia en la comunidad autónoma y en la que no faltó el color (y éxito) ourensano, con subida al podio de honor incluida.

En la competición femenina, el CD La Purísima se hizo con la tercera posición, por detrás del Samertolameu y el Atletismo Sada, a una distancia mínima de la plata, que se escapó por los pelos. En ese cuadro de honor, el Adas Cupa de O Barco finalizó cuarto aunque lejos de sus “vecinos”. Y entre los chicos, los anfitriones fueron el CD La Purísima, que terminó séptimo en la general, y el Ourense Atletismo, que ocupó la octava posición.

Clasificación Femenina 1º. Samertolameu 47 puntos 2º. Atletismo Sada 43 puntos 3º. CD La Purísima 42 puntos 4º. Adas Cupa 27 puntos Masculina 1º. Atletismo Sada 87 puntos 2º. Gimnástica Pontevedra 70 puntos 3º. Samertolameu 68 puntos 7º. CD La Purísima 39 puntos 8º. Ourense Atletismo 38 puntos