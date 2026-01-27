MINUTO A MINUTO
La fiesta del cross gallego brilló en Ribadavia

TALENTO PRECOZ

El Campeonato Gallego-Memorial Alejandro Lorenzo de campo a través reunió a deportistas de edad sub-10, sub-12 y sub-14

La base del campo a través gallego lo dio todo sobre el exigente circuito establecido en este Campeonato Gallego que se celebró en Ribadavia. | Óscar Pinal

Ribadavia fue sinónimo de cross durante el pasado fin de semana. Doble cita, con pequeños y mayores danzo zapatilla en el circuito de Veronza. En el caso de los jóvenes, debido al Campeonato Gallego para las franjas de edad sub-10, sub-12 y sub-14, que ejerció las veces de Memorial Alejandro Lorenzo. Los mejores especialistas de la comunidad pelearon por los puestos de honor, tanto en categoría masculina como en femenina.

Sobre el terreno no faltaron los representantes ourensanos que consiguieran su clasificación. Y el botín final fue de dos medallas, una en el apartado individual y otra por equipos. David García, del Adas Cupa de O Barco de Valdeorras, se subió al segundo peldaño del podio entre los sub-14 para colgarse la medalla de plata tras cubrir la distancia en 07:58, por detrás de Xabier Rodil (Triatlón Compostela) y por delante de Ángel Rodríguez (Vila de Vigo).

En el esfuerzo colectivo, el premio fue para el CD La Purísima, que finalizó en la segunda posición dentro del cuadro sub-10 femenino. María Castro, Paula Iglesias, Daniela Fernández, Sofía Méndez, Aldara Castro y Martina Pérez fueron las protagonistas en un club que rozó el podio también entre las chicas sub-14, finalizando cuartas.

Un balance positivo para una delegación ourensana en una jornada dura, tanto por el circuito como por las condiciones meteorológicas, que le dan más mérito todavía al esfuerzo realizado por los jóvenes talentos del atletismo autonómico.

Los podios

SUB-10 FEMENINO

1ª. Carla Ferreiro (Atlética Lucense) 04:49

2ª. Ainoa Conejo (Trega) 04:57

3ª. Allie Cellerino (Vila de Vigo) 05:01

SUB-10 MASCULINO

1º. Diego Fraga (Equilibrio) 04:24

2º. Antón Vázquez (Olympo As Pontes) 04:26

3º. Adrián Alarcón (Olympo As Pontes) 04:33

SUB-12 FEMENINO

1ª. Julia Martínez (Baixo Miño) 06:32

2ª. Mireia Díaz (Olympo As Pontes) 06:41

3ª. Alma Vicente (Ribeira Atletismo) 06:47

SUB-12 MASCULINO

1º. Mateo Vilela (Millaraio) 06:28

2º. Alexandre Vega (Coruña Comarca) 06:28

3º. Fiz González (Atlética Lucense) 06:32

SUB-14 FEMENINO

1ª. Claudia Álvarez (A Gándara) 08:36

2ª. María Fernández (Atlética Lucense) 08:42

3ª. Aitana García (Noitebra) 08:45

SUB-14 MASCULINO

1º. Xabier Rodil(Triatlón Compostela) 07:43

2º. David García (Adas Cupa) 07:58

3º. Ángel Rodríguez (Vila de Vigo) 08:01

