Fiesta en Miraflores con los cuartos Xogos Intercentros

El polideportivo del colegio Miraflores se llenó de actividad durante toda una mañana con los alumnos de segundo de ESO participando en los cuartos Xogos Intercentros en la disciplina de bádminton.

El Programa Xogade, el que organiza la actividad deportiva en edad escolar, es mucho más que competición. El polideportivo del colegio Miraflores acogió el pasado miércoles la cuarta edición de los Xogos Intercentros. Se trata de una jornada de promoción deportiva que tiene como objetivo fomentar la participación y dar a conocer una modalidad deportiva, en este caso, el bádminton.

Así, más de 300 alumnos de segundo de ESO de una docena de centros de toda la provincia (solo faltó el IES Carlos Casares de Viana do Bolo, cuyos escolares no se pudieron desplazar por las consecuencias de la borrasca Ingrid, que colapsó algunas de las carreteras de la provincia con un temporal de nieve y viento) acudieron a una actividad que se convirtió en la fiesta intercentros del deporte de la raqueta y la pluma. No faltaron el IES Ferro Couselo, que acudió con 35 de sus alumnos y alumnas, el IES Otero Pedrayo con otros 35 escolares), el CPI Virxe da Saleta también con 35, el CPI Antonio Faílde con 18, desde Xinzo de Limia el IES Cidade de Antioquía con 20 alumnos, el colegio Divino Maestro con otros 20 escolares, el colegio Salesianos también con 20 alumnos de segundo de ESO, el IES As Lagoas con 55, el IES O Ribeiro de Ribadavia con 35, el IES San Mamede con otros 35 escolares y, por supuesto, los de casa, el colegio Miraflores.

Cada centro podía presentar hasta dos equipos, cada uno de ellos formado por 16 componentes, con paridad de sexos, ocho niños y ocho niñas. Cada encuentro de la liguilla tenía cinco partidos: dos individuales, uno masculino y otro femenino además de otros tres de dobles, masculino, femenino y mixto.

Cada equipo iba acumulando victorias y puntos, para buscar después una clasificación final que no tenía carácter clasificatorio para ningún campeonato, puesto que se trata de una actividad exclusivamente participativa. Lo importante es jugar y divertirse, por eso aquí los 16 integrantes de cada equipo tienen sus momentos de juego y otros de descanso.

"Para competir ya está el Campeonato Provincial del Xogade, que se disputa en las categorías benjamín a cadete y que es clasificatorio para el Gallego. En Secundaria empieza a haber algún problema con el abandono de la práctica deportiva y el objetivo de estas actividades de promoción (atletismo, bádminton, voleibol y basket 3x3, un deporte para cada curso) es tratar de que los alumnos de esta edad continúen practicando deporte. En este caso, como son de segundo de secundaria, es el bádminton, aunque también se propone atletismo en pista para los de primero y después el voleibol así como una modalidad que está de moda, el baloncesto 3x3", subraya Carlos Bericat, coordinador del Deporte Escolar en Ourense.

El torneo

Los alumnos y alumnas más destacados en estos Xogos Intercentros fueron los del IES As Lagoas de Ourense. El equipo B se alzó con el primer puesto al ganar a sus compañeros del A por un ajustado 3-2 en el partido final. Tercero fue el Ferro Couselo A, al imponerse 5-0 al Virxe da Saleta A. Después, quinto el Otero Pedrayo B, sexto el Otero Pedrayo A, séptimo el Ferro Couselo B, octavo O Ribeiro B, noveno el Divino Maestro, décimo el Miraflores, undécimo O Ribeiro A, duodécimo finalizó el Antón Faílde, puesto trece para Salesianos A, el catorce del Virxe da Saleta B, decimoquinto el Cidade de Antioquía, puesto 16 para el San Mamede B y decimoséptimo el San Mamede A.

Jornada festiva y deportiva en el colegio Miraflores durante una mañana perfecta.