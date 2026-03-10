La fiesta de los virtuosos de la pista durante el Mundial Virtus

Una experiencia inmejorable y un grupo de deportistas gigante. Así se puede resumir el Campeonato del Mundo Virtus para atletas con discapacidad intelectual que se celebró en la pista de Expourense. Más de un centenar de competidores procedentes de 11 países diferentes, entre ellos, los 17 que defendieron los colores de España. Y en esa lista, el ourensano Martín Fernández, atleta del CD La Purísima, defendió con honores el pabellón local. Formó parte del equipo nacional en el relevo 4x400 masculino. Se colgaron el oro con una nueva plusmarca. El cuarteto formado por Deliber Rodríguez, el ourensano en la segunda posta, Dionibel Rodríguez y el propio David José Pineda se impusieron con un sobresaliente 3:23,62 por delante de Portugal y Francia.

Fueron días intensos, con competición, sí, pero también diferentes actos de convivencia y celebración. Todo, desde la ceremonia de inauguración, con el desfile de las delegaciones participantes. El acto, que estuvo amenizado por la Real Banda de Gaitas de la Deputación de Ourense, fue cerrado por los discursos de los organismos nacionales e internacionales. Y en el fin de fiesta, allí estuvo el presidente de la Diputación, Luis Menor, entregando medallas y felicitando por su trabajo al ourensano Martín Fernández.

Un balance perfecto para bajar el telón del Campeonato del Mundo Virtus. En lo deportivo y en lo organizativo, una matrícula de honor.

Martín Fernández y la alegría de una provincia

Martin Fernández, el único representante ourensano en la cita internacional. | Miguel Ángel

De entre todos los atletas presentes, uno era el que centraba la atención local: Martín Fernández. El atleta ourensano del Club Deportivo La Purísima fue el único representante ourensano y gallego del Mundial Virtus. Corrió en casa. Ya tuvo papel de abanderado en la ceremonia de inauguración y lo repitió en la pista, con subida al podio incluida. No es nuevo para él, un habitual ganando medallas en citas nacionales y continentales. El presidente de la Diputación, Luis Menor, no quiso perder la ocasión de saludar y felicitar al campeón ourensano.

Pineda y un récord del Mundo en la última jornada

David José Pineda, uno de los atletas más destacados durante el fin de semana. | Miguel Ángel

El Mundial Virtus vivió el domingo su última jornada. Y el fin de fiesta estuvo a la altura de lo vivido anteriormente. También en la delegación española, que tuvo un nombre propio, el de David José Pineda. Además de proclamarse campeón mundial en la prueba de los 200 metros, estableció un nuevo récord del Mundo. El soriano fue una de las grandes sensaciones al colgarse cuatro medallas: dos de oro en las pruebas de 200 ml 6 4-x400 ml y dos de plata en el 60 ml y el 4x200. Por todo ello, consiguió el premio a mejor atleta del campeonato.