El futsal femenino triunfa en A Queixeira con el Atlético Arnoia dominando

La plantilla y el cuerpo técnico del Atlético Arnoia de la Preferente que el sábado firmó su decimocuarta victoria en otros tantos partidos al superar al Amarelle.

La temporada pasada el Atlético Arnoia escribió su carta de presentación al ser capaz prácticamente de tutear a los todopoderosos Estrela Cortegada (ahora líder de Segunda División) y Leis Cidade de Pontevedra en la Preferente y este curso está suponiendo el de su confirmación en la élite del fútbol sala femenino autonómico.

Sus números lo confirman. Acaba de terminar la primera vuelta y a falta del partido suspendido ante A Gaiola que está pendiente de ponerle fecha, el conjunto de A Queixeira gana cada partido por 8-1. Esa es la media de goles a favor y en contra que acumula (112 tantos anotados y 18 encajados) en las 14 victorias en otros tantos partidos disputados para liderar la categoría con 42 puntos, dos más pero con un partido menos que el Leis Cidade de Pontevedra. A un mundo, ya a 12 puntos, le siguen el tercero y el cuarto, el 5 Coruña y el Poio B, que suman 30.

La entrenadora del conjunto de O Ribeiro desde hace tres temporadas, cuando se fusionó con el Terras de Celanova, es Sara Martínez, que se muestra “muy contenta. Estamos creciendo cada año un poco más. Contábamos con estar arriba, entre los tres o cuatro primeros puestos, pero no nos imaginábamos que a estas alturas llevaríamos todo victorias”.

Al equipo que terminó tercero la pasada campaña se le sumaron Sandra y Susana desde el Ontime de Segunda División. “Nos están aportando un plus y si le añadimos una plantilla que ya estuvo a un gran nivel el año pasado, en el que en la primera vuelta empatamos con el Cortegada y en la segunda le ganamos al Leis, la verdad es que hemos logrado un gran grupo”, añade la técnica Sara Martínez.

Con esta dinámica, el Atlético Arnoia no esconde que sea normal que haya foros en los que se empiece a hablar de opciones de ascenso, pero la entrenadora quiere poner cordura. “¿Ascenso? No escondemos que parece cosa de dos equipos y somos uno de ellos, pero vamos a pensar en ir partido a partido, teniendo la cabeza bien puesta. La segunda vuelta será muy complicada porque tendremos que jugar a domicilio ante Leis, 5 Coruña y Amarelle. Pusimos en marcha un proyecto a medio o largo plazo y lo importante es que siga evolucionando por ello, si no ganamos la liga y no ascendemos nunca podremos hablar de fracaso. La opción está ahí y si llega, la disfrutaremos, pero por el momento vamos a centrarnos en seguir trabajando como hasta ahora”, destaca la entrenadora del primer Atlético Arnoia.

El equipo filial

La fiesta en A Queixeira se completa con el filial, que en la temporada de su debut está liderando la Primera Futgal también con pleno de victorias, doce en su caso. Su dominio es todavía mayor, puesto que lidera la tabla con ocho puntos al segundo.

Desde la directiva

Rodrigo Aparicio, alcalde de la localidad y alma mater en la directiva del Atlético Arnoia, reconoce que “lo que estamos viviendo esta temporada tanto en fútbol sala como en fútbol está siendo excepcional. Estos éxitos son un hito extraordinario para un concello con apenas 1.000 habitantes, que se ha convertido en un referente del deporte gallego por su capacidad de superación. Hay que disfrutar de esto”.