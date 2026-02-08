ÚLTIMA HORA
Galería | Arranca la temporada de Enduro en A Peroxa por todo lo alto
Galería | Arranca la temporada de Enduro en A Peroxa por todo lo alto | José Paz

Galería | Arranca la temporada de Enduro en A Peroxa por todo lo alto

A TODO GAS

La Liga Galega de Moto do Campo arrancó la temporada en A Peroxa con el Enduro y mini enduro. Los participantes vivieron una intensa jornada llena de velocidad, obstáculos y barro

La temporada de Enduro ya comenzó. A Peroxa fue la primera parada de la Liga Galega de Moto do Campo y lo hizo por todo lo alto. Tanto las promesas de esta deporte como los ya consolidados convivieron durante la jornada celebrada en domingo.

El Trofeo Sbike de Mini enduro vivió grandes momentos donde los más pequeños disfrutaron de un circuito marcado por el barro causa de las intensas lluvias que han caído en la provincia durante las últimas semana.

El Trofeo Café Candelas de Enduro también arrancó en A Peroxa donde ninguno de los participantes dejó de dar lo máximo para que los asistentes disfrutaran de una gran cita que marca el inicio de una temporada que tendrá en mayo su cierre. En esta jornada Xoel Lago Fernández se llevó el triunfo en la categoría Élite y Andrea Vallejo Fandiño en categoría femenina.

