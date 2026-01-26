Galería | El Atletismo Sub-23 gallego disfruta en Expourense
PISTA CORTA
Expourense acogió a los mejores atletas sub 23 gallegos para disputar tanto el Campeonato Gallego como el Campeonato Gallego de Combinadas. Un fin de semana lleno de emoción y deporte en Ourense
La temporada de atletismo sigue disfrutando de grandes citas cada semana. El pasado fin de semana, fue el turno para los atletas sub 23 quienes se dieron cita en Expourense para llevar a cabo el Campeonato Gallego Sub-23 y el Campeonato Gallego Combinadas Sub-23.
El Ourense Atletismo volvió a registrar un gran papel. Los anfitriones disfrutaron del apoyo del público y las pruebas combinadas dejaron grandes momentos.
1/26
Salta al foso con potencia durante el fin de semana.
|
José Paz
2/26
La jueza atenta al salto mientras la atleta se desplaza por el aire.
|
José Paz
3/26
Mucha igualdad en la carrera de las más jovenes.
|
José Paz
4/26
Los más pequeños dieron todo en la pista y las lágrimas de frustación también aparecieron.
|
José Paz
5/26
Las atletas dan todo sobre la pista de Expourense.
|
José Paz
6/26
La deportista cae a la arena tras el salto.
|
José Paz
7/26
La saltadora hace contacto visual con la arena tras el salto.
|
José Paz
8/26
La batalla se trasladó a las vallas.
|
José Paz
9/26
Suelta un grito liberador tras la carrera de vallas.
|
José Paz
10/26
Los deportistas dan todo para ganar su serie.
|
José Paz
11/26
Foto finish tras la carrera.
|
José Paz
12/26
Los atletas se baten sobre el tartán.
|
Óscar Pinal
13/26
El atleta del Ría de Foz realiza su salto de longuitud en el Campeonato Gallego Sub -23.
14/26
Supera el listón.
|
Óscar Pinal
15/26
Igualdad permanente en el Campeonato Gallego Sub-23.
|
Óscar Pinal
16/26
Alarga la zancada para continuar con paso firme durante la carrera.
|
Óscar Pinal
17/26
Duelos de gran velocidad en el Campeonato Gallego de Atletismo Sub-23.
|
Óscar Pinal
18/26
Salto válido del atleta.
|
Óscar Pinal
19/26
Mira el colchón para completar el salto de altura.
|
Óscar Pinal
20/26
Levanta los pies para superar la marca tras su salto de altura.
|
Óscar Pinal
21/26
Duelo de velocistas en la pista de Expourense.
|
Óscar Pinal
22/26
Hasta el último metro las atletas pelean por la posición.
|
Óscar Pinal
23/26
Intenta alcanzar a su rival sobre la pista.
|
Óscar Pinal
24/26
La soledad de la atleta durante su carrera.
|
Óscar Pinal
25/26
Carrera muy igualada sobre la pista de Expourense.
|
Óscar Pinal
26/26
Concentrada durante su prueba en el Campeonato Gallego Sub-23.
|
Óscar Pinal