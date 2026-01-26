Galería | El Atletismo Sub-23 gallego disfruta en Expourense

Los atletas sub-23 a toda velocidad durante el Campeonato Gallego.

Expourense acogió a los mejores atletas sub 23 gallegos para disputar tanto el Campeonato Gallego como el Campeonato Gallego de Combinadas. Un fin de semana lleno de emoción y deporte en Ourense

La temporada de atletismo sigue disfrutando de grandes citas cada semana. El pasado fin de semana, fue el turno para los atletas sub 23 quienes se dieron cita en Expourense para llevar a cabo el Campeonato Gallego Sub-23 y el Campeonato Gallego Combinadas Sub-23.

El Ourense Atletismo volvió a registrar un gran papel. Los anfitriones disfrutaron del apoyo del público y las pruebas combinadas dejaron grandes momentos.