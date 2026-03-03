Galería | Un Autonómico de lujo con unos atletas sin límites en el Campeonato Gallego de atletismo

Concentración y tranquilidad justo antes de lanzar el peso durante la competición.

El Campeonato Gallego de atletismo adaptado celebró en Expourense su quinta edición con casi 200 competidores entre las diferentes pruebas que estaban dentro del menú

El Campeonato Gallego de atletismo adaptado dejó huella en Ourense, en lo que fue su quinta edición. Cerca de dos centenares de atletas, procedentes de 18 clubes de la comunidad, demostraron su buen hacer entre un ambiente de camaradería. Saltos, lanzamientos, velocidad… Muchas fueron las pruebas en un menú amplio con diferentes categorías.

En los 60 metros, los ganadores fueron Bianca Neves, Francisco José Costas, Noa Fernández, Ezequiel Romay, Sara Lorenzo, Diego Alberto Ferradás, Josep Luis Benaque, María Victoria Antequera, Darío Paredes, Nikoletta Gómez y Rafael Alonso. Dentro de los 200 metros vencieron Beatriz Sestelo, Miguel González, Natalia Charlín, Diego Alberto Ferradás, Jacobo Nogueira, Yeray Mato, Manuel Luis Díaz, María José Guintin y Miguel Rodal. Y en los 400 metros lograron vencer Clara María Rodríguez, Diego Pedrido, Natalia Charlín, Mauro Cid, Borja Cadilla, José Manuel Ces, Manuel Luis Díaz y David Berride, mientras que en los 800 ganaron Susana Atienza, Marcos González, Carla Chans, Pablo Carracedo, Josep Luis Benaque y Ramón Rodríguez. Por último, en 1.500, oro para Carla Chans, Alejandro Montero, Borja Cadilla, José Manuel Ces y Ramón Rodríguez.

En cuanto a los concursos, en longitud se impusieron Bianca Neves, Francisco Vargas, Noa Fernández, Natalia Charlín, Pablo Carracedo, Josep Luis Benaque y José Manuel Ces. En lanzamiento de peso, título para Beatriz Marrero, Francisco José Costas, Ezequiel Romay, Ángela Carballido, Eduardo Sanabria, Manuel Luis Díaz, José Luis Varela, María Victoria Antequera y Yeray Mato.

Un cuadro de honor amplio que muestra el buen hacer de los allí presentes, entre los que no faltaron los ourensanos.