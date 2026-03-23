Duelo intenso en la séptima jornada de Copa Diputación.
Duelo intenso en la séptima jornada de Copa Diputación. | Miguel Ángel

Galería | El bádminton ourensano vive una doble jornada en el fin de semana

BRILLA LA CANTERA

La Copa Diputación y la Liga de Promesas fueron los eventos de bádminton que se llevaron a cabo durante el fin de semana en Ourense. La cantera brilló raqueta y pluma en mano

Este fin de semana el bádmiton fue uno de los protagonistas de la actividad deportiva en Ourense. Doble jornada de competición la que se vivió. En el IES As Lagoas tuvo lugar la séptima jornada de la Copa Diputación. Fue el turno de la modalidad de parejas, donde las mejores duplas se dieron cita.

En O Pompeo tuvo lugar la primera jornada de la Liga de Promesas organizada por Club Athlos donde el futuro de este deporte brilló y demostró que el futuro del bádminton ourensano está asegurado.

Galería | El bádminton ourensano vive una doble jornada en el fin de semana
1/12 Alejandro e Iago esperan su turno para competir. | Miguel Ángel
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2/12 Irati y Sara ante la cámara entre partidos. | Miguel Ángel
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3/12 África y Marta sonrientes durante la jornada. | Miguel Ángel
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4/12 Julieta, Martina y Dana. | Miguel Ángel
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5/12 El deportista atento a la pluma para golpearla. | Miguel Ángel
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6/12 Foto de familia de los participantes en la séptima jornada de Copa Diputación. | Club Athlos
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7/12 Los integrantes de la Liga de Promesas. | Club Athlos
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8/12 Los jugadores atentos a las indicaciones de los entrenadores. | Club Athlos
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9/12 Mucha acción la vivida en la Liga de Promesas. | Club Athlos
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10/12 El equipo posa ante la cámara. | Club Athlos
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11/12 Todos muy atentos al partido. | Club Athlos
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12/12 Participantes del Club Athlos durante la liga de promesas. | Club Athlos

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