Galería | El bádminton ourensano vive una doble jornada en el fin de semana

La Copa Diputación y la Liga de Promesas fueron los eventos d e bádminton que se llevaron a cabo durante el fin de semana en Ourense. La cantera brilló raqueta y pluma en mano

Este fin de semana el bádmiton fue uno de los protagonistas de la actividad deportiva en Ourense. Doble jornada de competición la que se vivió. En el IES As Lagoas tuvo lugar la séptima jornada de la Copa Diputación. Fue el turno de la modalidad de parejas, donde las mejores duplas se dieron cita.

En O Pompeo tuvo lugar la primera jornada de la Liga de Promesas organizada por Club Athlos donde el futuro de este deporte brilló y demostró que el futuro del bádminton ourensano está asegurado.