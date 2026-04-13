Galería | El Campeonato Gallego cadete de voley playa conquista Oira

El voley playa cadete gallego se dio cita en Ourense para disfrutar de su campeonato gallego. Un fin de semana lleno de competición y grandes partidos.

El Complejo deportivo de Oira fue sede del Campeonato Gallego Cadete de voley playa. Los mejores de toda Galicia se dieron en Ourense para una gran jornada llena de emoción y competición.

Los puntos y grandes partidos hicieron de un fin de semana de competición un gran evento. La convivencia y buen rollo entre deportistas brilló .