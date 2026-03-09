Galería | La cantera del hockey sala ourensano disfruta de una jornada de competición con +Deporte La Región

Cinco equipos se dieron cita en el Pabellón Municipal de Verín para disputar el torneo junto con +Deporte La Región donde la convivencia y fomento del deporte estuvieron presentes en una gran jornada

El fin de semana vovlió a ver como la cantera deportiva en Ourense está más sólida que nunca. +Deporte La Región organizó junto con el club Verín Hockey una actividad para la cantera del hockey sala provincial.

El torneo celebrado en el Pabellón Municipal de Verín contó con la presencia del CH Albor, CH Barroás, HC Verín, Villar Ourense y Ourensticks. Participaron las categorías prebenjamín, benjamín y alevín en una jornada llena de deporte y convivencia.