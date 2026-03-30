SEMANA SANTA
Programas de la celebración en la provincia
Junta los brazos para devolver la bola al campo contrario.
Junta los brazos para devolver la bola al campo contrario. | Xesús Fariñas

Galería | La cantera sub 19 del voley playa gallego disfruta en Ourense

ARENA Y DEPORTE

Las mejores parejas del voley playa sub 19 gallego estuvieron en Ourense. El complejo deportivo de Oira acogió el campeonato gallego de la categoría durante el fin de semana.

El Campeonato Gallego sub-19 de Voley Playa lleno el complejo deportivo de Oira de acción, buen tiempo y competición. Los mejores deportistas de la cantera gallega se dieron cita en Ourense en busca de ser los mejores.

El buen tiempo acompañó y los presentes pudieron vivir una jornada llena de emoción y buen voley playa.

Galería | La cantera sub 19 del voley playa gallego disfruta en Ourense
1/9 Remata con potencia durante uno de sus partidos. | Xesús Fariñas
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2/9 Las cuatro jugadoras atentas al saque. | Xesús Fariñas
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3/9 La jugadora contacta con los antebrazos el balón para devolverlo. | Xesús Fariñas
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4/9 La jugadora del Voley Playa Ourense rumbo a la línea de saque con el balón. | Xesús Fariñas
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5/9 Baja el centro de gravedad para buscar y golpear la bola durante el punto. | Xesús Fariñas
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6/9 Se lanza en plancha y contacta la bola para rescatar el punto. | Xesús Fariñas
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7/9 Foto de los integrantes del Voley playa Ourense. | Xesús Fariñas
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8/9 Los y las participante sub-19 durante el Campeonato Gallego de la categoría. | Xesús Fariñas
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9/9 Pasa el balón a su compañera. | Xesús Fariñas

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