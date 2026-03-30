Galería | La cantera sub 19 del voley playa gallego disfruta en Ourense
ARENA Y DEPORTE
Las mejores parejas del voley playa sub 19 gallego estuvieron en Ourense. El complejo deportivo de Oira acogió el campeonato gallego de la categoría durante el fin de semana.
El Campeonato Gallego sub-19 de Voley Playa lleno el complejo deportivo de Oira de acción, buen tiempo y competición. Los mejores deportistas de la cantera gallega se dieron cita en Ourense en busca de ser los mejores.
El buen tiempo acompañó y los presentes pudieron vivir una jornada llena de emoción y buen voley playa.
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